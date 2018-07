Incendio en la casa de un abusador casi causa una tragedia

La investigación que se abrió no hace mucho en relación con un hombre que abusó de su sobrina de 11 años en reiteradas oportunidades sumó un nuevo capítulo, no esperado, con el incendio presuntamente intencional de la propiedad del acusado, en las 1200 Viviendas. Lamentablemente, las consecuencias no se limitaron a la casa del abusador sino que provocaron múltiples daños en departamentos cercanos.