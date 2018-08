Inaugurarán el viernes la casa refugio para la mujer

Hay gran alegría y satisfacción en las autoridades municipales por la apertura de este centro de protección. Y es porque se trata de una iniciativa que permitirá dar una respuesta a una problemática social y de seguridad muy preocupante y que merece una atención especial por el Estado.

De los ocho profesionales y especialistas que atenderán en la casa ya se cuenta con siete. El faltante es un abogado que será confirmado en fecha próxima. Ya se tiene asegurados los servicios del otro abogado previsto y los de dos trabajadores sociales, dos psicólogos y dos acompañantes terapéuticos.

Además, se están realizando gestiones para que la Policía disponga una custodia permanente para las noches y los fines de semana, que son siempre los momentos de mayor vulnerabilidad.

Para los próximos días está programada, además, la instalación de cámaras de seguridad, puesto que únicamente queda que la empresa proveedora cumpla con la entrega de los aparatos.

Ayer, la titular del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti, no ocultó su agrado por el objetivo que se está por cumplir. Recordó que la posibilidad de tener una repartición de esta índole fue muy conversada con el intendente Aníbal Tortoriello años atrás, al punto que el jefe comunal lo incluyó en la apertura de sesiones del CD del año pasado. Luego vino la presentación de un proyecto por parte del edil Miguel Aninao y su transformación y enriquecimiento por obra de todos los concejales. No faltó también, en el camino, la aparición de alguna polémica que dejó sus sinsabores y tensiones.

Sin embargo, ya está todo encaminado para la inauguración el viernes, a las 11, en el quinto piso de la Municipalidad. Allí se proyectarán imágenes del interior del refugio y no del exterior, siempre con el fin de no dar pistas sobre la ubicación precisa. Se sabe que, tarde o temprano, trascenderá el lugar pero no se les quiere facilitar las cosas, en lo más mínimo, sobre todo a aquellos más violentos que persiguen a las mujeres, maltratadas ellas y a veces también sus hijos.

“Tenemos puestas muchas expectativas en la inauguración. Hubo un gran trabajo de preparación y ahora se verán los resultados. Será muy importante para Cipolletti”. Marisa Lazzaretti. Presidenta del Concejo Deliberante

Contención profesional todos los días

La casa refugio funcionará las 24 horas. Entre las 8 y las 20:30 trabajará el equipo completo de profesionales y para la noche se prevé una guardia pasiva. Habrá 9 camas disponibles, todas para mujeres o para mujeres y sus hijos, dependiendo de cada situación, y la permanencia máxima no deberá superar de 90 a 120 días. Habrá una labor complementaria con el programa Ruca Quimei, que seguirá atendiendo casos ambulatorios, con la Comisaría de la Familia y con la Justicia y el hospital local.

