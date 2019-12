Pero ya no tendrán la única opción de pago que regía hasta hace pocos días, la que obligaba a los infractores a realizar una entrega inicial del 50 por ciento, mientras que el 50 por ciento restante lo podían pagar en tres cuotas, como máximo.

Según expresó la jueza municipal de Faltas, Cecilia San Pedro, a LMCipolletti, con este nuevo esquema de cobro se procura que los contribuyentes salden la deuda. “Sucede que no pagan o acceden a un plan de pago para regularizar la deuda, pero luego no lo pueden sostener, y al cabo de un tiempo se encuentran con un interés más alto que el capital de la multa”, evidenció la funcionaria municipal.

Y al no concretar el pago, se genera otro problema más: el auto pasa mucho tiempo secuestrado en los depósitos municipales, algo que este Municipio quiere corregir porque no hay mucho margen para seguir acopiando vehículos, y es una responsabilidad enorme acumular por largos períodos de tiempo, automotores que no son de su propiedad.

San Pedro destacó que el espíritu de su juzgado será concientizar a los infractores, y en eso harán el mayor hincapié. Tal es así que desde que conduce el organismo, junto a un equipo más amplio de trabajo, no ha parado de tomar audiencias, en las que se charla con los infractores acerca de las consecuencias de su accionar.

“Más allá de la multa, hablo con ellos para hacerles entender y que puedan reconocer el peligro de conducirse alcoholizado”, contó San Pedro; a lo que el secretario de Fiscalización, Cristhian Blanco, agregó: “El efecto no es recaudar, sino concientizar, que la gente que toma alcohol, tome conciencia y no conduzca”.

Algunos valores

Los valores de las multas por alcoholemia, que son de las más altas, no toman como valor de referencia el último aumento que se trasladó a los combustibles, sino el precio que tenía el litro de nafta súper (que equivale a 1 SAM) en octubre pasado ($38.94).

“Esa es la última actualización. Por ahora, no vamos a modificar los valores”, expresó la jueza de Faltas.

De esta manera, el mínimo que puede pagar un automovilista alcoholizado es $23.364, cuando el índice de intoxicación alcohólica comprobada es de 0,5 a 0,62 gramos por litro de alcohol en sangre. Se añade la retención de su licencia para conducir por 15 días.

“En la mínima de $23.364, el interés total para las 18 cuotas es de $2400 aproximadamente”, calculó la jueza.

En tanto, la multa más alta asciende a los $116.820, cuando presenta 2,51 o más gramos por litro de alcohol en sangre, o se niega a hacer el test de alcoholemia. En estos casos, los infractores pueden tener de 100 a 180 días retenida su carnet de conducir; y la reincidencia es un factor que eleva aún más la multa.