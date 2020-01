Juana Zalazar se encuentra viviendo en Chaco, con su madre. Se fue de Neuquén, de la vivienda que compartía con su pareja de hace nueve años, tras denunciarlo por violencia de género. No era la primera vez que la lastimaba, pero en esta oportunidad ella decidió llevar su denuncia al juzgado y admitió, ante LM Neuquén, que, como muchas otras mujeres, se quedó todo ese tiempo convencida de que él iba a cambiar.

Las imágenes que acompañan su publicación de Facebook son estremecedoras, y sus palabras sobre lo que ocurrió esa noche confirman lo que uno teme al verlas. "Creí que me mataba", expresó.

El maltrato verbal y psicológico que su pareja ejercía sobre ella era constante, y se volvía físico cuando él bebía. En varias oportunidades incluso llegó a amenazarla con un cuchillo. "Siempre encontraba excusas para justificarse y echarme la culpa", expresó apenada.

A través de los hijos de su ex, pudo enterarse de que no es la única que lo padeció. "Soy la tercera que casi mata", sostuvo.

Juana ya había dejado su hogar en otras oportunidades, pero luego lo perdonaba, y su decisión de irse a Chaco por un tiempo radica justamente en eso: tiene miedo de volver a creer en él y ceder, sobre todo porque sus mensajes de texto no le permiten seguir con su vida. "Me escribió y me dijo que no me preocupe por él, que está muy bien. Pero que duda de que a mí me vaya bien sin él", contó.

Tras hacer la denuncia, Juana se mudó con una vecina y puso en venta su casa. No recibió un botón antipánico, sino que un efectivo se presentaba todos los días para que firmara una planilla que testificaba que estaba a salvo. Ahora, desde Chaco y gracias a su psicóloga, está un poco más tranquila, pero sabe que pronto deberá decidir cómo continuar su vida, conseguir un nuevo trabajo y empezar de cero.

