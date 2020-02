En una nota que le concedió a la agencia Télam, el ex gobernador de Río Negro consideró que la sanción de esta ley, respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición por unanimidad, representa "la comprensión de que el tema no forma parte de la campaña electoral". Mientras que, además, cuestionó que "el año pasado el Estado argentino recaudó por 56 mil millones de dólares y este año tiene que pagar 70 mil millones de dólares, lo que habla claramente de que la deuda no es sustentable".

"No es que no se quiera pagar. Hubo tanta mala praxis y negligencia en la toma de deuda y en el cronograma de los vencimientos que hoy estamos en una situación dramática", cuestionó el senador.

Sin embargo, reconoció que "toda la deuda pública que se tomó fue aprobada por el Congreso Nacional" y destacó que "después está también la responsabilidad de los todos los presidentes anteriores en la forma en que se manejaron".