Hospi lleno, aulas vacías: vuelta del barbijo, consejos y ¡ojo con los certificados!

Desde el colegio Manuel Belgrano y del CET 30, en tanto, comentaron que "se reportaron ausentes por anginas, catarro, gripe. Tanto de alumnos como de docentes".

Por su parte, la directora del Hospital Dr. Pedro Moguillansky recibió a este medio, reconoció que "no hay colapsos de camas pero si aumento importante de la demanda", contó cuáles son los sectores más afectados y brindó valiosos consejos a la población a modo preventivo.

image.png

“No hay colapsos de cama. Sí aumento de la demanda por consultas respiratorias, en especial en pediatría y guardia general. En adultos hoy el 40 % de las demandas son por cuestiones respiratorias, en pediatría el 60 % es respiratorio. Es por la época", indicó la profesional.

"Tenemos que hacer algunas diferenciaciones. Todavía estamos transcurriendo lo que es viral, no estamos con lo bacteriano en sí. Es autolimitado entonces, lo que se hace más que nada es tratamiento sintomático. Hay pacientes que tienen antecedentes personales que deben venir a la consulta. El resto no necesitaría grandes cuidados más que los tratamientos sintomatológicos ", aclaró.

Consejos clave

En ese sentido, destacó que "la vacunación en los grupos de riesgo es clave". Y explicó que "no se puede cortar el contagio. Poblaciones infantiles, colegio, guarderías, allí se da la concentración de las enfermedades por cómo se maneja el niño, se lleva todo a la boca, estornuda, toce...".

Seguidamente sugirió la vuelta del barbijo para los factores de riesgo: "Las personas que tienen patologías respiratorias estaría bueno que adopten como medida de prevención el uso del barbijo, como una forma de corte, esos viejos hábitos habría que recuperarlos".

image.png

Recomendó, a la vez, una "buena ventilación de los ambientes y limpieza de las superficies, porque el virus vive ahí. Y resguardarse aquellos que tienen síntomas y cuidar al resto".

El monóxido y el Covid

Más adelante admitió que otra preocupación inminente pasa por el "monóxido de carbono". "En especial en viviendas que se calefaccionan con métodos no adecuados, como el horno de la cocina, el brasero. Hay que dejar las ventanas entreabiertas. Por ahora sin sobresaltos en ese sentido pero promediando junio o julio esperamos estas situaciones", advirtió la facultativa.

Respecto al Covid, celebró que "ya no hay casi nada". Pero alentó a todos a "que se completen los esquemas de vacunación".

Asimismo, rogó a la población que "no se automedique". "La amoxicilina no se utiliza para todos los cuadros respiratorios, hay enfermedad viral que no es sensible a un antibiótico y así generamos mayor resistencia del virus, no hagamos mal uso de la medicación".

Consultada sobre los criterios a la hora de determinar si un niño está en condiciones de asistir o no al colegio, indicó: "Si presenta fiebre, secreciones abundantes, tos, en ese contexto no lo manden al colegio... La fábrica de la enfermedad respiratoria está tanto allí como en las guarderías. Más vale que no vayan uno o dos días pero que se curen".

El tema certificados

Por último, la directora del Hospital local hizo un pedido especial, desde el sentido común, a los establecimientos educativos y docentes para evitar colapsos innecesarios y complicaciones en los Sanatorios.

"Sería ideal que las maestras no requieran un certificado médico para asegurarse que un niño estuvo enfermo porque las guardias colapsamos por ese famoso certificado que vienen a buscar para justificar la falta a la escuela y las guardias son justamente para emergencias, ese tema podría resolverse por otro lado", culminó, elocuente, la médica.

Más vale prevenir que curar.