Varios policías confluyeron ayer por la tarde en una casa ubicada sobre calle Río Bermejo al 1500 y se encontraron con una tupida plantación de marihuana. Los ejemplares secuestrados son casi únicos por su tamaño y el único ocupante de la vivienda fue informado del inicio de una causa penal en su contra por la Ley 23.737, la denominada “ley de drogas”.

De acuerdo con fuentes judiciales, la labor policial inicial estuvo vinculada a un seguimiento del ocupante de la casa y de denuncias anónimas. Tras una serie de pesquisas, el Juzgado Federal de la ciudad de General Roca fue informado de la situación y se autorizó un allanamiento para verificar las sospechas.

Bajo las órdenes de los jefes de la Brigada de Toxicomanía de Cipolletti, dependiente de la Policía provincial, se ingresó a la casa pasadas las 15 y enseguida los agentes se concentraron en recorrer las habitaciones y el patio. La sorpresa estuvo dada por la parte exterior, cubierta totalmente de una plantación de corpulentas plantas de cannabis sativa, destacaron las fuentes.

Como ocurre en estos casos, se avanzó con el secuestro de las plantas, lo que no fue fácil debido a sus fuertes raíces. En un primer momento, se especuló que eran no menos de 30 ejemplares pero en realidad se trataba de sólo 8 plantas con varias ramas. A medida que arrancaban, fueron dispuestas en la vereda de la propiedad, mientras muchos vecinos se arremolinaban en los alrededores para comprobar lo que sucedía.

La tarea policial se pudo desenvolver sin problemas y el propietario de la vivienda, de unos 60 años, no fue demorado aunque si notificado de la apertura de una causa en su contra por infracción a la ley de drogas. Las fuentes especificaron que no fueron encontrados otros elementos sospechosos y que la persona imputada no tiene ningún tipo de antecedentes.

Lo más llamativo de la plantación fue su ubicación, apenas a una cuadra del hospital, y que sobresalía en el patio de la casa. En otros operativos realizados en la ciudad, también se han encontrado algunos ejemplares de marihuana y, por ejemplo, el año pasado, generó mucha polémica el secuestro de una planta, que era destinada para un tratamiento médico.

Gran parte de las causas terminan con el sobreseimiento de los imputados.