Según afirmaron en Hacienda, el balance correspondiente al 2017 se presentó el 25 de abril de este año. Lo llamativo del informe es que se manifiesta que se respetó el plazo contemplado en la Carta Orgánica (CO) cuando no fue así. El artículo 45 estipula que “debe ser presentado a la consideración del Concejo por el intendente en el plazo de 120 días. El mismo será confeccionado por el Contador Municipal dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio”. En Hacienda contemplan los días como hábiles, pero el artículo no lo específica, por lo que puede considerarse una interpretación arbitraria. En otros casos, cuando los plazos son de días hábiles, la CO hace la aclaración.

También negaron responsabilidad en el retraso de la presentación del presupuesto. Reconocieron que el presupuesto se presentó tarde, pero apuntaron a “las demoras de presentación de documentación de algunas áreas, junto con los cambios estructurales que debieron configurarse en el sistema contable vigente”. El cálculo de gastos del próximo año se elevó el 5 de noviembre y se aprobó ayer, también fuera del plazo previsto en la Carta Orgánica.

Explicaciones con asteriscos

Balance

Hacienda aseguró que hizo su parte a tiempo y elevó el informe el 25 de abril. Manifestaron que se cumplió con los “90 días hábiles” que plantea la Carta Orgánica. Sin embargo, el artículo no dice días hábiles, sino días: el tiempo se había cumplido.

Presupuesto

La secretaría cerró el proyecto de presupuesto el 5 de noviembre. El tope según la CO es el 31 de octubre. Desde el área aseguraron que la demora fue por culpa de otras dependencias.