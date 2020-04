Hacer trámites es una real carrera de obstáculos

Como consecuencia de ello, al vecino no le bien con la misión de concretar la exposición policial, y como no quiso circular por la ciudad (como dicen las recomendaciones) no buscó concretarlo en otra dependencia como la 4ª o la 32, volvió a su casa sin cumplir con el trámite.

La historia tuvo un final feliz porque otra persona halló el objeto y lo devolvió. Sin embargo, el acto sirvió para comprobar lo complejo que está cumplir con cualquier otra tarea que no sea sólo lo necesario: supermercados, farmacias y negocios de cercanía.

Valor del trámite

La exposición no sólo tiene esta finalidad, también se solicita para concretar una denuncia de violencia de género, por ejemplo, y hasta por un siniestro automovilístico.

El costo de la misma es de $220 y para interés del ciudadano, desde hace un par de años no se abona más en la comisaría. Es necesario presentarse con una boleta web previamente abonada en cualquier entidad financiera.

La misma, en Río Negro, es generada a través de la página web de rentas: agencia,rionegro.gov.ar.

Entre las dependencias que se encuentran totalmente cerradas y que no se podrán cumplir hasta nuevo aviso está lo relacionado al automotor, como por ejemplo la verificación vehicular para concretar una transferencia.

Cayeron planes de pago de rentas

Cuando se produzca la reapertura de rentas en Río Negro, habrá una larga lista de reclamos por atender.

Entre ellas, las boletas vencidas de planes de pago correspondiente a inmuebles o autos que se concretaron durante este aislamiento generalizado y que se ha hecho muy complejo poder abonar.

Ahora, la novedad es que por parte de Aguas Rionegrinas se ha puesto en funcionamiento la app, con ese mismo nombre del organismos se puede encontrar la aplicación para renovar las boletas ya vencidas.

