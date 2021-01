Habló la joven venezolana que fue drogada y violada en su primer día de trabajo

Embed

Su madre -quien cuidaba a su padre ya que estaba internado- llamó a la policía y luego se dirigió a la zona de Once para ver como estaba su hija. La policía logró abrir la puerta y se encontró, en el fondo del comercio, con la joven a medio vestir y desmayada, mientras él intentaba colocarle los pantalones.

“Me pareció extraño cuando le pasó candado a la puerta, luego de haber bajado las persianas. Allí le mande un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo. Minutos antes él se acercó hasta donde yo estaba, en la caja, y me ofreció vodka. Le dije que no porque me podía traer problemas con mi mamá. Le dije que iba a tomar agua pero del filtro, pero cuando entraron unas señoras, el fue y me sirvió agua. Como quería hacer todo bien para que me tomarán, y además como hacía tanto calor, no me percaté que me había servido el agua y lo tomé”, contó la joven de 18 años, desde Buenos Aires, en diálogo con TVVenezuela.

"Al tomarme el agua sentí que se me dormían las manos. Marcó la última llamada de mi celular que por suerte era mi hermana. Ella me contesta pero ya no le pude hablar. Estaba muy mareada, dormida, no sé. Para cuando me desperté, él me estaba poniendo el pantalón y de allí me imagino que me volví a dormir, porque cuando me desperté nuevamente estaba con una policía", agregó.

Embed

La joven manifestó que está muy angustiada y agradece no recordar nada de lo ocurrido. "Solo digo: Gracias, Dios mío, que no me acuerdo nada creo que no hubiera soportado recordar algo", confesó la joven, al dar a conocer el atroz episodio.

En tanto, mientras era entrevista, recibió un llamado de la Justicia para consultarle si estaba de acuerdo en que su presunto violador fuera liberado, ya que no contaba con antecedentes previos. "Realmente no estoy de acuerdo porque estoy sufriendo mucho", se la escucha decir ante el teléfono. Esa decisión terminó provocando una gran indignación en la sociedad.

De esta forma, un grupo de activistas defensores de derechos humanos de la mujer junto a integrantes de la sociedad civil exigieron ayer en las afueras de la embajada de Argentina en Caracas justicia por la joven venezolana que fue abusada sexualmente en Buenos Aires.

Embed

El grupo de manifestantes se concentró en el lugar lideradas por Victoria Romero, presidenta del Método Wom, movimiento feminista por el empoderamiento de las mujeres y defensa de sus derechos.

Este jueves, la jueza a cargo del expediente procesó al acusado Garzón Martínez por un delito más grave por el que estaba imputado en un primer momento: por abuso sexual agravado con acceso carnal, pero el sospechoso, por el momento, continuará el proceso en libertad.

Por último, llamó a, en caso de haber otras víctimas, a que denuncien lo ocurrido para encarcelar al acusado. "Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y denuncien igual que lo hice yo", expresó la joven.