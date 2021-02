Habló el trabajador despedido por tener marihuana

El trabajador de Cipolletti que fue despedido luego de que le allanaran un casillero y le encontraran un frasco con marihuana , contó que se trata de sustancia para consumo personal. Dijo que fue “extorsionado” para delatar a un supuesto dealer dentro de la empresa , pero como él no sabía nada de eso y no pudo acusar a nadie, pagó las consecuencias. “Me trataron de narco, me despidieron y afectaron a toda mi familia. Ahora quiero que limpien mi imagen y poder volver a trabajar”, comentó.

El empleado tiene 41 años, desde mayo no consigue trabajo y sobrevive con changas. La Justicia aún trabaja en dos causas que lo involucran, una donde se solicita la restitución de la fuente laboral y otra por calumnias, ya que el hombre se sintió agraviado tras ser acusado de narco. La primera causa aún no se resolvió, y la segunda recibió un fallo en contra que absolvió al dueño de la empresa , pero que continuará su vía legal tras ser impugnada.

“Ese día fue una jornada de trabajo normal cuando me llamó el supervisor para hablar en los vestuarios. Cuando llegué estaban los de Recursos Humanos, el gerente y un delegado. Me pidieron abrir el casillero y revisaron mi mochila, hasta que encontraron un pequeño frasquito que tenía cerca de cinco gramos de marihuana. Les expliqué que era para consumo personal, y me lo quitaron ”, dijo el hombre a LM Cipolletti, quien solicitó resguardar su identidad.

Contó que había llevado la sustancia vegetal hasta le trabajo porque vive en Cinco Saltos y viaja hasta Cipolletti en colectivo, y no tenía donde guardarla. “Es para consumo personal, es muy poco. Yo suelo fumar en casa antes de dormir, porque me relaja. Nunca consumo afuera, y mucho menos vendo, como me acusaron en la empresa”, indicó.

cannabis 2.jpg Cannabicultores del Alto Valle piden por la legalización del cultivo y consumo.

Esa tarde contó que le pidieron terminar su turno, y hablar al otro día.

“El viernes me reuní en la oficina y me dijeron que tenían información de que había un empleado que vendía droga adentro de la empresa, y me dieron tres opciones a modo de extorción. Acusar a un compañero y recibir sólo una suspensión, renunciar, o no acusar a nadie y ser despedido. Pese a explicarle varias veces que no sabía nada, me dieron un día para tomar la decisión. El lunes les reiteré lo mismo, y no me dejaron entrar. Me pidieron que me vaya a esperar el telegrama a mi casa”, relató el hombre. Dijo que las autoridades insistían en que les diera un nombre.

“En la semana me llegó el telegrama de despido y recurrí a los abogados, porque no estaba justificado, además en pandemia están prohibidos los despidos. A lo sumo me debían sancionar, pero no echarme, porque no consumí en el trabajo ni afecté la cadena de producción. Es más, nunca tuve un problema en cinco años de trabajo. El frasco estaba en mi mochila, guardado en un casillero que se supone es un lugar de intimidad. Incluso, en una de las cartas documentos, me acusaron de transportar droga, lo que sería un delito penal, pero nunca hicieron la denuncia en la Justicia ni dieron aviso. Incluso, se quedaron con el frasco hasta el día de hoy”, expresó el empleado despedido.

cannabis 1.jpg Cannabicultores quieren poder consumir sin ser penados.

El hombre dijo que además de quedarse sin trabajo, debe convivir con el estigma de ser acusado de dealer, porque en la empresa todos se enteraron de lo ocurrido, y hasta le generó problemas en su familia.

“Yo lo que pido es poder recuperar mi trabajo y limpiar mi imagen. El consumo personal no es delito, no está penado, y todo lo que hicieron si es ilegal. Me generaron muchos problemas, y yo no causé ningún perjuicio. Es injusto quedar manchado por algo que no hice”, remarcó.

Fuentes allegadas a la causa explicaron que todo el procedimiento llevado a cabo por parte de las autoridades de la empresa, fue ilegal, y que lo usaron para poder delatar a quien vendía droga. Argumentaron que el consumo no está penado por la ley, y que se violó su intimidad al revisar sus elementos personales. Además, nunca se notificó a las autoridades de que se estaba cometiendo un supuesto delito de jurisdicción federal, como sería el transporte de estupefacientes.

La causa laboral aún no se resolvió, mientras que la causa por calumnias salió favorable a la empresa, aunque el STJ deberá resolver los reclamos del abogado patrocinante.