Gerónimo les canta serenatas a las abuelas del hogar

Por Pablo Montanaro / montanarop@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN - “Comienzan las serenatas sanadoras”, dice con una sonrisa una médica voluntaria mientras recorre los pasillos iluminados por los rayos del sol otoñal en el hogar Hermanitas de los Pobres. “Perdón si te molesto con esta serenata/pero no seas ingrata/perdón y más perdón (…) acaso no comprendes/que no es por molestarte/sino por suplicarte que tengas compasión”, canta con voz firme Gerónimo Araya, de 88 años, desde su silla de ruedas, dirigiendo esos versos a una de las tantas ancianas que descansan en la cama de su habitación.