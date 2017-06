Gatti será el candidato del "sueño rionegrino"

No fue Claudio Di Tella, como dejaron trascender durante días desde la conducción del partido. El médico y actual titular del Ipross seguirá en su cargo y ayer estuvo, casualmente, sentado en primera fila, frente al escenario. Weretilneck no habló de nombres propios, pero explicó luego que hubo un largo debate “sobre todo para buscar una conformación” de amplia representación tanto territorial como social.

“Soy un convencido de que lo que funciona bien no hay que desarmarlo. Por eso no contemplamos a ningún funcionario ni legislador”, aseguró Weretilneck para explicar cómo se definió la fórmula.

El dirigente vuelve al primer plano político como principal postulante a diputado. Lo acompaña la barilochense Mónica Balseiro.

El candidato

Cipoleño y con amplia trayectoria en la política local y provincial -su último cargo fue como jefe de la Policía-, Gatti será el encargado de pelear por una de las dos bancas de diputados que se pondrán en juego en octubre, en las que Juntos intentará ratificar el triunfo electoral de 2015 y posicionarse como la mayor fuerza política de la provincia. El PJ y los partidos que adhirieron al kirchnerismo y los radicales a través de Cambiemos serán sus rivales.

En un multitudinario acto realizado en el salón de Bomberos, Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti presentaron la fórmula electoral, que se completa con la arquitecta barilochense Mónica Balseiro, quien actualmente “colaboraba con Obras Públicas”, según explicó. Las recorridas por la Provincia, “especialmente por la Línea Sur” la acercaron al proyecto del oficialismo por lo que decidió “aceptar la propuesta” para ocupar el segundo lugar en la lista.

Proyecto rionegrino

La estrategia de Juntos es clara y marcó los discursos de ayer: ni macristas ni cristinistas: rionegrinos. “Hacía mucho tiempo que los rionegrinos veníamos buscando un espacio donde encontrarnos representados. Este proyecto es la bandera de Río Nero envolviendo a todos los rionegrinos detrás de un sueño”, remarcó Gatti.

“Somos el único partido de Río Negro que tiene en claro que los únicos intereses que debemos defender son los intereses de los rionegrinos”, aseguró.

Weretilneck no habló ante la militancia, pero en rueda de prensa ratificó los dichos de Gatti. “Va a ser una elección nacionalizada en las que están los que van a criticar todo lo que haga (Mauricio) Macri y los que van a apoyar todo. No tienen otra cosa que ofrecer, por eso ni siquiera tienen caras nuevas”, manifestó el gobernador.

El líder de Juntos destacó la conformación de la lista, que se completa con los suplentes Rubén Pablos (de la dirección de Veteranos de Guerra) y Cecilia Romero (de la comisión de Fomento de Colan Conhue). “Representamos a todos los sectores y el interés de los rionegrinos”, concluyó.

Tanto Gatti como Weretilneck se mostraron confiados en obtener un triunfo, aunque no arriesgaron porcentajes ni si obtendrán las dos bancas. Para eso falta una larga campaña. “Y ya la arrancamos”, dijo el gobernador.

Alejados del PJ y del radicalismo

Aunque no hubo críticas feroces en el discurso de Gatti, abundaron las frases para diferenciar a Juntos del peronismo y del radicalismo, a los que consideró responsables de “las grietas que nos han dividido, no sólo ahora sino muchas veces en nuestra historia”. El partido rionegrino quiere diferenciarse de esas posturas, que “nos llevaron muchas veces a votar lo que manda el partido” y prometió una postura totalmente diferente en caso de ser electo. Entre los integrantes de JSRN hay muchos ex peronistas y radicales, que aplaudieron las críticas a los partidos de los que formaban parte.

La concejal Villagra, en la lista de Odarda

La senadora nacional Magdalena Odarda se pondrá la campaña de la CC-ARI al hombro y será candidata para las PASO. La ex postulante a la gobernación será acompañada por Felipe Scilipoti, un maestro rural, y los suplentes Nehuen Corbelletto (de la Federación de Estudiantes Universitarios) y la concejal cipoleña Alejandra Villagra.

Además de Villagra, la lista de la CC-ARI tiene el apoyo de Miguel Aninao, otro de los concejales electos en la boleta de Aníbal Tortoriello que no comulga con Cambiemos y no dudó en defender ayer su posición con una carta de apoyo a la candidatura.

Odarda utilizó el acto como punto de partida y fijó cuáles serán los ejes. Los discursos giraron en torno al medioambiente y hubo fuertes críticas a la instalación de una planta de energía nuclear en Río Negro. La defensa de los ríos, contaminados desde diversas fuentes, fue otro de los puntos recurrentes en los discursos de los candidatos junto a la fruticultura. De hecho, la senadora eligió una chacra allense para la presentación de su candidatura.