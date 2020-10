Gastronómicos de Neuquén se rebelaron y no van a cerrar

“No es algo coherente, es totalmente inentendible y eso es mucho más grande que la pérdida económica”, admitió en la misma lógica Octavio Ramírez, dueño del emblemático restaurante El Tío. “No entendemos cómo nos hacen cerrar pero la gente está en las calles haciendo lo que quiere”, completó por su parte Moreno.

Aunque no funcionaban al total de su capacidad, con el 50 por ciento de sus mesas les servía para pagar los alquileres, sueldos de los empleados y los impuestos, que en épocas de pandemia han significado un dolor de cabeza para los comerciantes.

“Nosotros queremos ser parte de la solución. Con nuestros locales brindamos trabajo a la gente, no entendemos por qué se toman decisiones unilaterales por un decreto y no nos invitan a la mesa de diálogo”, se quejó Moreno.

Take away y protocolos

El take away, que parecía haberse quedado en el pasado, volvió a aparecer como una alternativa poco rentable y el enojo en el sector gastronómico no se hizo esperar. “Por un lado habilitan el take away y por el otro lado no dejan circular a la gente. No tiene sentido lo que proponen, menos cuando uno tiene clientes que rondan los 70 años y no pueden salir a andar en bici o caminar más de diez cuadras”, argumentó Ramírez.

En un principio, la situación y la paciencia eran distintas, “porque se venía de trabajar con normalidad". "Pero ahora venimos de siete meses de trabajo malos que nos obligan a suspender a nuestros empleados durante estos 15 días”, admitió el hombre, quien solo le pudo ofrecer a sus mozos un plato de comida ante tal situación.

Reapertura bares y restaurantes Agustín Martínez

Sin embargo, más allá de los protocolos puntuales que aplica el decreto, los gastronómicos organizados exigen una mayor presencia al gobierno provincial. “En todo este tiempo el comité de emergencia no se ha reunido. Priorizan hacer unos canteros en el monumento en vez de comprar tests”, aseguró Moreno.

Además, aseguró: “Somos actores importantes en la economía neuquina. Damos trabajo, pagamos impuestos y hacemos que haya movimiento de dinero”. Por ese motivo, no entienden por qué no los han “llamado a negociar para ser parte de la solución”.

La tensión pareció aumentar en las primeras horas del día martes, cuando empezó a regir la medida. “No está bueno que en esta situación, sin diálogo, nos manden a la policía para amedrentarnos, no son épocas para eso”, se quejó Ramirez. Es que pasado el mediodía se revolucionó el grupo de WhatsApp con sus compañeros comerciantes cuando uno de ellos denunció que la policía los había querido clausurar.

Aislamiento y bares cerveceros

En ese sentido, la realidad de los bares cerveceros de la ciudad se muestra totalmente afectada con respecto al aislamiento. Para ellos, “poder abrir hasta las 22 o tener que estar cerrados es prácticamente lo mismo”, aseguró Matías Martel, dueño del bar Morrigan.

Desde su perspectiva, acatarán las decisiones gubernamentales, pero aún así se muestran a tono con las medidas que tomarán sus compañeros: “Somos un bar chico y no podemos afrontar sanciones económicas, por lo que vamos a cerrar nuestras puertas a la espera de ver los resultados”. Sin embargo, en un acto de unidad del sector gastronómico comentó que acompañan “las medidas de los restaurantes que se ven muy afectados con todo esto”.

Pese al decreto, la pandemia ha dejado “al palo nocturno totalmente devastado”, pero lo que más preocupa a Martel es que “se ha perdido la identidad del bar”, que siempre ha funcionado con la idea de moverse mediante eventos culturales “y hoy esa parte está totalmente relegada”.

Algunos bares cipoleños lucieron "repletos" por la tarde, con el 30% de las mesas cubiertas. Incluso hubo gente esperando afuera. Algunos bares cipoleños lucieron "repletos" por la tarde, con el 30% de las mesas cubiertas. Incluso hubo gente esperando afuera.

Falta de diálogo del gobierno

Entre tanta incertidumbre, los gastronómicos denuncian que nadie del Comité de Emergencias se ha comunicado con ellos, y aseguran que en caso de que alguien lo haga, ya tienen todo pensado. “La solución para nosotros es clara, ya tenemos un protocolo preparado desde abril y no tenemos problemas en reducir la capacidad hasta un 35% para que no nos cierren los locales”, aseguró Ramírez, que aclaró: “La economía es lo que mueve el mundo lo sabemos y hoy los gastronómicos venimos de tropiezo tras tropiezo y es muy complicado”.

Sumado a las razones expuestas por los comerciantes, aseguran saber que “la situación sanitaria es crítica", pero consideran que ellos no son "los culpables”. “Nos hacen cerrar las puertas pero la gente sale a andar en bicicleta o a pasear al río. Si acuerdan cerrar nuestras puertas los 15 días que la gente tampoco salga, porque sino no tiene sentido”, sentenció Moreno.