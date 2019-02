Formularon cargos a Pucará Vidal por una brutal golpiza

“Llegó corriendo (el novio de su hija) a casa todo ensangrentado y atrás vinieron los Vidal. Vinieron la madre, el padre, el hijo y hasta la nena de 13 años, todos juntos como una jauría. Apenas salí a ver qué pasaba, me partieron la cabeza con un palo. Me sacaron de los pelos y me pegaron contra la pared. Tengo siete puntos en la cabeza, un trauma en la parrilla costal, hematomas en las piernas y cortes de cuchillo en la espalda”, fue el crudo relato de Elba sobre el ataque que habrían protagonizado los Vidal.

Según fuentes judiciales, el delito que se les atribuye a Vidal y su pareja son lesiones y hasta el momento la única medida preventiva dispuesta es una prohibición de acercamiento a las víctimas.

Por las características de la acusación, los imputados podrían evitar ir a juicio oral, aunque todo dependerá de las intenciones de las víctimas y de lo que pidan las partes intervinientes en la próxima audiencia.