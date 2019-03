Accidente en cercanías a Cervantes Gentileza

A bordo del vehículo que provocó el choque iban dos jóvenes de Huergo; el conductor fue trasladado al hospital de Cervantes y se encuentra estable. Sin embargo, el acompañante sufrió una fractura cervical y traumatismo de cráneo, por lo que debió ser internado de urgencia en el hospital Francisco López Lima, en General Roca.

La familia víctima del accidente aseguró que el conductor del Chevrolet Joy iba alcoholizado. "No entendía nada de lo que decíamos y después se tiró al piso. Yo le decía que nos podría haber matado y el sólo asentía. El auto se me vino encima en un segundo, si me mataba a una de mis hijas lo ahorcaba", sentenció la madre.

LEÉ MÁS

Un accidente en pleno centro provocó caos en el tránsito

Cuatro neuquinos murieron en un choque frontal cerca de Tres Arroyos