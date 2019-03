“Ya no sabemos qué más hacer. Lo traje a vivir conmigo, estaba medicado, pero se nos escapa. Ahora vive en la calle. Hace unos días se tiró al piso y se rompió la cabeza. Estaba alcoholizado. Cuando toma se pone violento, y se lastima. Lo atendieron en el hospital y pedimos que lo internen en salud mental, pero me dijeron que no tienen camas. Le dan unas pastillas, para la ansiedad y para dormir, pero mezclado con alcohol eso es peor”, expresó a LM Cipolletti una de sus hijas, María Vázquez.

El hombre está desocupado hace tres años y sufre de depresión. Tuvo momentos en el que intentó llevar adelante un tratamiento, pero recae constantemente.

“Pedimos ayuda en Acción Social, y en el hospital, y nadie nos dio una mano. Ya no sabemos qué más hacer. Lo único que lo podría ayudar es que lo internen, porque siempre termina mal”, relató su hija.