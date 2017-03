Faenaba chanchos sin permiso y los vendía en su local

El Municipio secuestró más de 200 kilos de carne de una carnicería ubicada sobre la calle Esquiú, en las 1200 Viviendas. Los inspectores llegaron hasta ahí luego de recibir el llamado de un vecino que denunció al 109 la sospechosa faena de un chancho en el local. Minutos después se acercó el personal y comprobó que la mercadería era de dudosa procedencia, por lo que la decomisaron.

155 docenas de huevos incautó ayer la comuna. Además del operativo en la carnicería, la comuna incautó huevos de un súper porque la avícola que lo abastece había estirado la fecha de vencimiento en los envases.

Toda la carne hallada el sábado permanecía ayer en el depósito de la dirección municipal de Comercio a la espera de que la jueza de Faltas disponga su destino. Una posibilidad era la destrucción; la otra, que toda la mercadería sirva para alimentar a cientos de perros que deambulan en el refugio de la Isla Jordán, aunque la comuna suele optar por la destrucción.

Según precisó Landolfo, la carne porcina secuestrada no tenía documentación ni sello de procedencia y, si bien no advirtieron rastros de sangre en el comercio, en un tacho de plástico encontraron la cabeza del animal y otras partes. Incluso, había un lechón completo. “La mercadería secuestrada no tenía certificación sanitaria, ni teníamos constancia alguna de que estuviese libre de triquinosis”, agregó.

3938 kilos de mercadería fueron secuestrados en 2016. El años pasado, el Departamento de Calidad Alimentaria inspeccionó más de 4000 mil comercios e hizo 29 decomisos de mercadería. Incautó 3938,50 kilos y 70,83 litros.

Por eso también era un misterio su procedencia. El hombre que se encontraba al momento de la inspección, quien se presume era el dueño del local, dijo entonces que la carne había sido faenada en una chacra y la tenía para consumo personal.

Sin embargo, su versión no cerraba porque la mercadería era exhibida en las heladeras.