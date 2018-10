El niño concurre a cuarto grado del turno tarde del colegio primario N°21, ubicado en la calle Las Américas e Independencia, cerca del barrio 400 Viviendas. Según trascendió, las primeras agresiones habrían comenzado el año pasado.

Pamela, la madre, contó en diálogo con "Radio Alas" que su hijo tiene dermatitis severa ayuda, por lo cual se lastima sus manos, sus piernas y, por esa razón, le decían "sarnoso" y le habían burlas. "Él sufría mucho por eso, después ya se pasó al maltrato físico. Me cansé de pasar notas a la directora pidiendo una reunión con los padres de los niños que molestaban a mi hijo, yo les quería decir que ya no lo golpearan, que no lo discriminaran porque sufría mucho", relató.

"Mi hijo fue agredido brutalmente, esto se tiene que frenar sino me lo van a entregar en un cajón", expresó Pamela, la madre del nene víctima de bullying.

Al respecto de las soluciones que le brindaron desde el establecimiento educativo, detalló: "Hablé con la directora, me hicieron a firmar unas notas y a mi hijo lo sacaron de ese curso, se calmó todo una semana, pero después volvieron los golpes y maltratos físicos y verbales”

Según datos aportados por Pamela en los medios de comunicación, el hecho que desencadenó la furia e indignación de la familia fue la brutal golpiza que recibió durante el segundo recreo el jueves de la semana pasada y por la cual el menor debió ser trasladado de urgencia al hospital. Ese mismo día se acercó a la Comisaría 9° y realizó la denuncia formal para dejar constancia de lo ocurrido.

"Mi hijo llegó todo golpeado, la cara lastimada, con moretones, un corte en la cabeza, un chichón. Cuando lo vi se me partió el alma, la impotencia como mamá de ver a mi hijo así y yo no estaba ahí para defenderlo, tengo mucho dolor y bronca encima", sentenció Pamela, entre lágrimas.

Por la aberrante agresión, la mujer decidió sacar al nene de la escuela. "No es justo, se esfuerza mucho y tiene buenas notas, todo por cinco niños que quizá no tienen educación en la casa o no se por qué actúan así", concluyó.

