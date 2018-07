En diálogo con LM Cipolletti, Edith reconoció que su hijo de 7 años es “inquieto y travieso”, pero dijo que nunca hubiera imaginado que había estado agrediendo a un solo nene durante un año y medio. “Yo no entiendo cómo, si esto estuvo sucediendo por tanto tiempo, nadie me dijo nada. Sabía que cuando jugaba era bruto, pero otras cosas se exageraron mucho, como cuando dijeron que le había clavado una lapicera en la mano a una nena, porque no fue así”, señaló.

La mujer aseguró que desde la institución no le informaron que su hijo golpeaba a un compañero. Y dijo que también fue víctima de actos de violencia

Por otra parte, remarcó que la mamá del nene acosado tendría que haber hecho todo lo posible para contactarse con ella y solucionar los problemas a través del diálogo, y no realizando una denuncia pública. También responsabilizó a la directora y a las maestras del colegio por minimizar las agresiones y no solicitarles a ambas partes que se reunieran para llegar a una solución viable.

“Lo que menos quiero hacer es victimizarme, sólo quiero aclarar la situación. Ya le di mucho tiempo para que hablara, pero ahora es mi turno de contar mi versión y la de mi hijo. Ella se quejó de la violencia, pero no vi que dudara en darle ‘me gusta’ a las cosas que la gente dijo de nosotros en las redes”, se quejó Edith. Y expresó: “Algunos dijeron que la solución era pegarles un tiro a la cabeza a mi marido y a mi nene, y ella aprobó todo esto. De todas formas, me puedo poner en su lugar porque estaba desesperada y quería proteger a su hijo, aunque lo podría haber hecho de otra forma”.

Otra víctima

Respecto de la denuncia por bullying, Edith aseguró que su nene también fue víctima y que su carácter llevó a que sus compañeros lo usaran para pelearse con otros. “Él también llegó a casa golpeado, pero nadie dijo nada. Una vez apareció con un chichón en la cabeza y las maestras notificaron que se había tropezado con el pie de otro chico. Cuando yo le pregunté, me dijo que fue a propósito, que lo agarraron de los brazos y lo tiraron contra una pared”, confesó.

“Esto pasó hace algunos meses, yo alerté a las autoridades y me dijeron que iban a solucionar el problema, pero no hay constancia de que lo hayan hecho”, detalló.

--> Una reunión tardía y sorpresiva

Luego de la primera denuncia, varios padres concurrieron a la escuela y reclamaron reuniones abiertas para poder discutir la situación. Aseguraron a LM Cipolletti que nunca se les notificó la gravedad de la violencia entre los niños. Las dos mamás de los nenes más involucrados coincidieron en esa queja. Recién se entrevistaron cuando el caso se hizo público, para hablar sobre la denuncia.

Si bien el diálogo transcurrió en buenos términos, Iris -la mamá denunciante- aseguró que no le avisaron que Edith participaría del encuentro con las docentes.