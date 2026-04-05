Forzaron una despensa, huyeron con la caja y terminaron rodeados: hay cuatro detenidos

Rompieron rejas y candados para entrar a un comercio, pero un rápido operativo terminó con cuatro sospechosos demorados.

El hecho de inseguridad se registró durante la madrugada y obligó a realizar un importante operativo. Foto: Archivo.

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a toda una ciudad en el comienzo del fin de semana largo . Todo ocurrió el jueves en un comercio ubicado sobre calle San Juan , en el barrio Santa Cruz .

Cuando la Policía llegó al lugar, la escena era contundente: rejas violentadas y el candado de acceso destrozado, señales claras de un ingreso forzado.

Dentro del local, una despensa-carnicería de Catriel , se constató el faltante de diversos elementos . Durante el operativo , los efectivos demoraron a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres de entre 39 y 45 años, que estarían vinculadas al hecho.

En su poder encontraron una mochila con productos alimenticios, prendas de vestir, un aerosol, una caja registradora vacía y 30.000 pesos en efectivo en billetes de baja denominación.

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Un operativo rápido que cerró el cerco

La intervención de la Comisaría 9° permitió avanzar rápidamente sobre los sospechosos, que quedaron a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno inició actuaciones por “robo en poblado y en banda”, una figura que agrava la situación de los implicados.

Pericias y cámaras, claves en la investigación

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a la Brigada de Investigaciones, que realizó peritajes y relevó cámaras de seguridad del comercio y de la zona.

Las imágenes podrían ser determinantes para reconstruir cómo se produjo el robo y confirmar el grado de participación de los demorados.

Inseguridad que preocupa

El episodio volvió a dejar en evidencia los hechos delictivos contra comercios y la rapidez con la que pueden ejecutarse. Esta vez, el desenlace fue distinto: el operativo policial logró interceptar a los presuntos responsables antes de que desaparecieran.

Se atrincheró tras una pelea, atacó a policías y terminó detenido

Durante el fin de semana, otro hecho violento de inseguridad generó preocupación en la región. Lo que comenzó como una pelea entre varias personas terminó en un violento episodio que obligó a una rápida intervención policial en la zona céntrica de General Roca.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes, cuando efectivos de la Comisaría 3° acudieron ante un llamado por disturbios.

Al advertir la llegada de los uniformados, parte del grupo involucrado intentó escapar y se refugió en un complejo de departamentos cercano.

En ese contexto, uno de los protagonistas tomó una decisión que agravó la situación: se atrincheró en una de las viviendas.

Lejos de deponer su actitud, el joven de 23 años reaccionó de manera agresiva frente al accionar policial.

Durante el procedimiento, atacó a dos empleadas policiales, quienes resultaron lesionadas y debieron recibir asistencia médica. Además, provocó daños dentro del inmueble.

Tras momentos de alta tensión, el hombre fue finalmente reducido por el personal interviniente y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno.