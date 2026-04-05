Habló una de las mamás que denunció al comerciante de Cipolletti por grooming

Vive en Ibarlucea, Santa Fe, donde el caso tiene conmocionada a la población. Acusan al cipoleño de mostrarles sus genitales a menores en videollamadas. Este lunes deben declarar.

Ibarlucea es una pequeña localidad ubicada a 45 kilómetros al norte de Rosario. Su población se extiende a los costados de la Ruta Nacional 34 , y las fotografías satelitales la muestra rodeada de campos exuberantes y arboledas frondosas, mientras que sus casas son en su mayoría bajas, lo que alimenta el espíritu pueblerino .

Pero esa comunidad está conmocionada por una escabrosa investigación de grooming -acoso infantil por medios tecnológicos- que la vincula en forma directa con Cipolletti, a más de 1.100 kilómetros de distancia, dado que aquí reside el sospechoso , quien administraba una fiambrería en Fernández Oro .

Los hechos tomaron trascendencia pública en esa provincia y ha sido noticia no solo en medios locales sino en otros de mayor alcance, lo que muestra la inquietud que generó el tema.

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El caso lo dio a conocer LMCipolletti semanas atrás y tuvo como primera consecuencia el inmediato cierre del local comercial, lo que generó la inquietud de la Cámara de Comercio local, también informada por este medio. Mientras que el paradero del sujeto, que tiene 33 años de edad y se domiciliaba en el barrio Flamingo, es desconocido.

El hombre está acusado de realizar videollamadas con las menores y masturbarse en cámara. Todo salió a la luz cuando una niña le contó a su mamá y tras consultar con otras madres, descubrieron que lo había hecho con varios chicos y chicas de entre 11 y 12 años de edad.

Las primeras denuncias

Hasta el momento hay dos denuncias presentadas por las mamás de nenas de 12 años que se radicaron en la Subcomisaría 17 de Ibarlucea, por lo que la causa se tramita en esta instancia en la Justicia de la provincia de Santa Fe, aunque no se descarta que pueda derivarse a la de Río Negro.

Este lunes puede ser clave para comenzar a definir la competencia. Flor, una de las mamás contactadas por LMCipolletti indicó que deben presentarse a una sede de la Fiscalía local para prestar declaración. Resaltó que aportarán pruebas consistentes en imágenes explícitas y capturas de pantallas con diálogos que mantenía el cipoleño con los menores. Además, destacó que ya les dijeron que los chiquitos deberán declarar en cámara Gesell.

Sostuvo que si bien son dos las denuncias, aseveran que hay más víctimas, pero hasta el momento sus padres no acudieron a la policía. "Es una decisión de cada uno y no los podemos obligar", reconoció.

Cómo habría hecho contacto

La mayoría de los niños con quien se comunicó el sujeto van a una misma escuela. Creen que el primer contacto fue un chico a principios de marzo, y que lo hizo tras sacar sus datos de un grupo masivo de Whatsapp.

A él luego le habría hecho una videollamada en la que le mostró sus genitales y se masturbó.

“Este chico después se lo contó a otros que se juntan en la plaza y así se difundió. Para ellos fue una diversión, y hasta lo normalizaron. Son niños y no entendían la gravedad de la situación”, expresó Flor.

Destacó que “el tipo pedófilo de los videos” era vastamente conocido por todos los menores, y que “lo mantenían en secreto”.

Hasta que la noche del lunes 23 de marzo la hija de Flor recibió un mensaje: “Hola, soy Max”. La niña advirtió que podía ser el famoso desconocido, y de inmediato consultó si era el mismo de quien todos hablaban. Y efectivamente, era él. Pero no contestó.

Sub Comisaria Ibarlucea Santa Fe

Al otro día otra mamá que además es su amiga (la otra denunciante) la llamó para indicarle que mire el celular de su hija porque al de ella también había recibido un mensaje del tal Max y le adelantó lo que podía estar sucediendo.

Enorme fue su sorpresa al descubrir que era el hombre le había escrito la noche anterior. También encontró en el grupo de los niños que era un personaje conocido para ellos.

Ambas mujeres entonces se abocaron a alertar lo sucedido a otros padres y también dialogaron con los chicos. Al principio dijo que fue una tarea difícil porque no querían hablar.

“Nos costó mucho entrarles a los chicos para que cuenten lo que les había pasado. No entendían que es grave lo que pasó”, manifestó.

Mamás e investigadoras

Posteriormente comenzaron a averiguar datos del sospechoso. Tenían el número, por lo que no les fue difícil determinar que era del Alto Valle.

Indagaron en las redes sociales y encontraron que residía en Cipolletti y que tenía el comercio en Fernández Oro. Pero como no descartaron que el teléfono lo pudiera manejar un empleado, se contactaron con vecinos, quienes le confirmaron que trabajaba solo. También buscaron la información en el municipio de la localidad rionegrina.

Con esa información presentaron la denuncia en la policía de Ibarlucea. Flor advirtió que por lo que hizo con sus hijas es peligroso y que en el lugar donde vive podríaserlo aún más. Sostienen que han recibido innumerables llamados de gente de Fernández Oro con datos reveladores, y hasta les aseguraron que tendría un antecedente de orden sexual. Por eso siguen indagando ante la posiblidad de que aparezcan otras víctimas, incluidas de Fernández Oro, que no se han animado a denunciar.

De todos modos sostiene que las pruebas que lograron recabar en la pesquisa -entre ellas imágenes reveladoras- son suficientes para avanzar en la causa judicial. Asegura que la seguirán hasta lograr desenmascararlo y llevarlo a juicio.