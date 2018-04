Luego de muchas críticas, principalmente de parte de los comerciantes que vieron notoriamente afectadas las ventas por el estacionamiento pago, el Municipio y Altec decidieron acortar el horario, llevándolo hasta las 17 (hasta la semana pasada era hasta las 21).

Sin embargo, la cartelería informativa en el centro de la ciudad no se modificó y ayer muchos vecinos no sabían a ciencia cierta si después de las 17 tenían que pagar por estacionar en el centro o no.

“Supuestamente a partir de hoy era hasta las 17, pero qué pasa si no pago y después me hacen una multa. No está claro y no hay inspectores a mano para preguntar, un desastre todo”, se quejó Nicolás, un médico cipoleño que se desempeña laboralmente en Neuquén todos los días.

Otro de los cambios introducidos a partir de ayer fue el anexo de la calle Libertad, agregando así 11 nuevas cuadras al estacionamiento pago. Sin embargo, desde el Municipio aclararon que en estas nuevas cuadras todavía no comenzaron a labrar multas porque no alcanzaron a colocar la cartelería correspondiente y a pintar los boxes. Eso sí, cuando ya estén colocados los carteles no habrá excusas y quien estacione sin pagar deberá afrontar una multa.

