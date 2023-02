La idea de muchos colegios, según el sondeo de LMC, es brindarles contención a los alumnos en su día y que nada empañe la fiesta propia ni el inicio lectivo del resto del establecimiento.

Varias escuelas, como el CREAR, se mostraron receptivas y dispuestas a acompañar y brindarles contención y hasta un “desayuno calentito” a los alumnos de quinto que lleguen a clase.

“La idea es que desayunen con docentes, equipos directivos y luego los enviamos a sus casas. No se van a mezclar con el resto del colegio”, explicó a este medio.

Atención a los controles

Pero tanto los pibes como los comerciantes deberán comportarse y respetar las disposiciones.

Ileana Nasimbera, directora de Comercio de la Municipalidad de Cipolletti, comentó: “En la Municipalidad, ninguno de los locales que se ha promocionado como anfitrión en los medios ni ningún otro solicitaron la habilitación pertinente. Cuando un boliche va a realizar un evento diferente, tiene que pedir autorización. Si no lo hace, no hay mucho de que hablar”.

“Yo notifiqué que, atento a que no existía autorización, no están permitidos porque no podemos corroborar si contrataron ambulancias, seguros. Lo que más me preocupa es el consumo de alcohol por parte de los menores”, reflexionó. Y, por último, dejó claro que si igualmente esos recintos deciden abrir sus puertas a los chicos, “es un riesgo que asumirán ellos, porque no tienen autorización, y obviamente vamos a ir a controlar”.

¡Qué noche, Teté! La pibada no duerme.