Esperó cuatro años que reabran la escuela y sueña con ser doctora

Perla tiene 15 años y pasó los cuatro últimos sin poder ir a la Escuela 331. Junto a su familia y docentes reclamaron desde 2017 por la reapertura de la escuela de Río Chico Abajo, un paraje ubicado a 135 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, que había sido cerrada por Educación. "Cuando estaba en mi casa decía mi mamá que no podía, que no quería volver a estudiar. Pero ahora que veo la escuela me dan ganas de estudiar de vuelta. Estoy muy contenta, me siento gozosa en este hermoso lugar”, expresó con una sonrisa radiante cuando esta semana se puso en marcha el ciclo lectivo.