Alerta en Telefé: El rating de Pone a Francella cae en picada

Este sábado no fue la excepción. No solo no fue lo más visto del día y no ganó su franja, sino que no entró en la lista de los cinco más programas más vistos de la jornada. Se ubicó en el sexto lugar con 3.7 puntos de rating.

image.png

En el marco del festejo por los 35 años al aire, Telefé decidió reestrenar el exitoso programa de principio de siglo. El ciclo de sketches protagonizado por Guillermo Francella, contaba con un gran elenco compuesto por Florencia Peña, Mariana Briski, Gabriel Puma Goity, Andrea Frigerio, Manuel Wirtz, Cecilia Milone y Julieta Prandi. La fórmula era simple: diferentes situaciones de la vida cotidiana llevadas al extremo o exacerbadas en tono de humor.

En su debut original el 4 de abril de 2001, Poné a Francella había debutado con un abrumado 19.7 de rating y se convirtió en el programa elegido por los argentinos que en aquella época vivían como una ceremonia sentarse en un determinado horario a ver un programa de televisión. Hoy, además de que la industria del entretenimiento cambió sustancialmente, Poné a Francella, según criticas que surgieron al momento del anuncio de su regreso, tiene un humor que ya "no da".

Las críticas de Florencia Peña al regreso de Poné a Francella

La voz crítica que más llegada tuvo fue la de Florencia Peña: “Yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajó, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas. Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto”, reflexionó la actriz en OLGA.

image.png

Entre los ejemplos que uso para argumentar su postura, Peña mencionó “El Manosanta”, un clásico de Alberto Olmedo, y también hizo referencia a su propio personaje en el sketch de “Sambucetti”, donde interpreta a una ejecutiva que acosa al personaje de Francella, un empleado de su oficina.

Según la actriz, el cambio cultural y los avances en cuestiones como el feminismo hacen que algunos contenidos ya no sean aceptables. “Hoy no haría Sambucetti ni La nena con esta cabeza y este contexto. Pero lo hicimos, y también dejé que pasaran cosas que hoy por hoy me pregunto cómo no me daba cuenta”, reconoció.

El "Puma" Goity, también parte del elenco le respondió a Florencia Peña: “Es una opinión de Florencia, qué sé yo, pero el público está encantado”, aseguró Goity con firmeza. “Tampoco hay que subestimar a la gente. Me parece que ponerse tan… Si no, tampoco haría una obra de esclavitud porque no hay más esclavitud. Me parece que es un poco exagerado”. El intérprete dejó clara su postura: para él, el humor debe ser juzgado en su contexto original y no reinterpretado con los ojos del presente.