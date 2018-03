A partir de su historia, que dio a conocer LM Neuquén, se hizo conocido a través de los medios y las redes, le dieron una beca para terminar sus estudios, el gobernador Omar Gutiérrez lo invitó al TC y hasta lo llamó por teléfono el presidente Mauricio Macri.

Si bien ayer se supo que el mandatario le prometió ir a comer al lugar donde trabaja, hoy se conocieron los detalles de la conversación telefónica que mantuvieron, tras la difusión del video por parte de Presidencia de la Nación.

"La verdad te felicito, un orgullo tener argentinos como vos, tan honestos, tan correctos", le dijo Macri a Guillermo, quien le respondió: "Me felicitó mucha gente, me gustó mucho como salió todo. Jamás dudé. Yo he perdido cosas y se siente feo perder cosas", explicó el joven trabajador.

El presidente le preguntó a Guillermo sobre su labor en la parrilla donde trabaja y le consultó qué es lo que más le gusta cocinar, pero él también opinó: "Me gusta la salsa carbonara y también me gusta el pesto. El pesto me vuelve loco, con mucha anchoa me mata", dijo Macri. Por su parte, Guillermo le contó sobre su inclinación por la salsa parisienne.

Por último, el presidente le prometió ir a comer al lugar donde trabaja. "Espero, si voy a Neuquén, ir adónde vos sos ayudante", aseguró.

Así le contó Guillermo a LMN cómo encontró el dinero:

