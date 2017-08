Escándalo por una licitación para Las Perlas que no fue

La situación fue denunciada por el propio empresario afectado, Juan Contreras, quien dijo que el delegado municipal Carlos Aimasso le había comunicado que iba a ser quien suministraría el equipamiento y, al final, se encontró con que no tendría tal oportunidad, salvo que quiera volver a presentarse a una nueva instancia licitatoria.

Para ampliar y concluir la primera etapa de la mejora eléctrica en Costa Esperanza, la empresa Edersa ha requerido que los vecinos cuenten con los pilares. Para superar el problema, la comuna quedó en proporcionar el implemento, para lo que acudiría a un privado.

Al efecto, según el relato de Contreras, la comuna armó hace un par de meses una licitación a sobre cerrado, en la cual la firma del denunciante, El Señor de los Pilares, presentó su oferta. Aimasso le comunicó que había resultado ganador y que las tareas empezarían en estos días. Al efecto, el proveedor invirtió unos 40.000 pesos para empezar su labor.

Sin embargo, ayer se presentó en la oficina del jefe de Compras del Municipio, en Cipolletti, donde le dijeron que no había existido tal licitación y que se iba a lanzar ahora una en la que podría volver a anotarse si quería hacerlo.

Le informaron que, al parecer, Aimasso había hecho mal el procedimiento y que ahora se concretará un llamado en regla.

“Para mí, Aimasso es un terrible mentiroso. Me mintió descaradamente. En la comuna dicen que no se ha hecho nada, que no hubo licitación ni apertura de sobres. Es lamentable”. Juan Contreras. Empresario proveedor de pilares para la electricidad