Enojo de los vecinos por el incremento del plus para recargar celulares y tarjeta SUBE

El plus aumento 150 por ciento desde el mes de octubre

Eduardo Ciaconia, titular de la Cámara de Kiosqueros unidos de Cipolletti, expresó que el aumento del plus se dio porque cada vez obtienen menor ganancia por ofrecer este servicios.

"Las recargas de teléfonos nos deja en promedio una ganancia del 2 por ciento mientras que la Sube sólo el 0,5 por ciento. Tenemos que tener en cuenta el costo de la electricidad, internet y el papel de los ticket, por eso aumentamos el plus. Es mentira que mantenemos estos servicios como método de rebote (cuando el cliente compra algo junto a la recarga o a los cigarrillos). La gente que recarga Sube, viene carga y se va sin comprar nada. Sólo el 20 por ciento de cien personas lo hace, eso no es ganancia", expresó Ciaconia.

El representante de los kiosqueros indicó que cuando se vendían tarjetas de teléfonos la ganancia era del 20 por ciento pero la incorporación de las nuevas tecnología y las recargas virtuales disminuyo eso hasta menos de un dígito. "Lo mantenemos porque es un servicio, pero no nos deja ganancia. No podemos reclamarle a las empresas", comentó Ciaconia. Agregó que el crédito se debe comprar por anticipado antes de realizar las recargas.

Desde el Municipio indicaron que al no tener incorporado el sistema de la tarjeta Sube en el transporte urbanos ellos no se pueden responsabilidad ni controlar a los comerciantes que cobren el plus.

13,75 es el valor del boleto interurbano y el urbano. Casi la mitad de un pasaje cuesta recargar la tarjeta.