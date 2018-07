Encontraron a la banda de los inhibidores de alarmas

Se trata de un instrumento delictivo novedoso y que no sólo preocupa en el país sino también en el mundo: los inhibidores de alarmas de vehículos. Hasta no hace mucho, en la región sólo había sospechas y un extraño caso ocurrido en el centro cipoleño donde se especulaba que habrían utilizado el dispositivo para abrir un auto estacionado y sustraer los elementos que había en su interior. De acuerdo con fuentes policiales, la denuncia por la sustracción fue realizada en la sede de la Comisaría Cuarta aunque no se hizo mención del inhibidor debido a que la modalidad se conoció después a través de un video de seguridad.