En Sitramuci hay enojo por el cierre del debate salarial

En Sitramuci no cayó para nada bien la determinación del Ejecutivo municipal de no otorgar un nuevo aumento de salarios antes de fin de año, al margen de ya lo pautado en julio pasado. En la organización no se descartan acciones de reclamo, además de cuestionarse la “poca representatividad” que tiene el gremio ATE para acordar una definición de esta magnitud con el Ejecutivo municipal.