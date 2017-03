En María Elvira llevan más de dos meses sin médicos

La profesional que atendía no fue más y la vacante no se cubrió.

Vecinos del paraje rural María Elvira de Cipolletti denunciaron que hace más de dos meses están sin asistencia médica y que, si bien han manifestado su preocupación y descontento en la vieja sede del Hospital Pedro Moguillansky, ubicado en calle Fernández Oro, no obtuvieron respuestas claras ni soluciones. Aseguran que hay mujeres embarazadas y ciudadanos diabéticos que necesitan atención inmediata.

En el barrio sólo funciona un colectivo que realiza viajes cuatro veces al día y el recorrido para llegar al centro cipoleño dura al menos una hora, o 30 minutos para quienes cuentan con vehículo propio. Aquellas personas que decidan emprender la odisea para sacar un turno en el hospital deben levantarse temprano en la madrugada para estar en la puerta a las 7 y así poder ser atendidos.

Cecilia Casanova, vecina e integrante del grupo de trabajo del paraje, contó que han enviado notas al director del hospital, Carlos Lasry, y que han “golpeado todas las puertas posibles” pero que las respuestas jamás llegaron.

“Lo único que nos dijeron es que no saben cuál es el médico que debería venir y que el que estaba asignado está con licencia, pero desconocen cuándo va a volver”, explicó resignada.

Si bien cuentan con una sala que fue refaccionada y equipada hace poco, mujeres embarazadas con fechas próximas al parto, ancianos, personas con movilidad reducida, niños y diabéticos se encuentran hoy a la espera de una solución que les permita tener la seguridad de que alguien se ocupará de su bienestar. Por el momento, afirman que a las autoridades “les da lo mismo si tienen asistencia médica o no”.

Nunca fue un buen servicio

No obstante, Casanova sentenció que antes de que los médicos dejaran de ir al barrio la atención tampoco era muy buena. “Venía una enfermera una vez a la semana a tomar turnos y después la médica si podía. Pero la enfermera no quiso viajar más porque acá sólo hacía horas extra y tiene una familia con quien estar”, explicó la mujer.

Tratativas

Una solución a medias en el horizonte

Carlos Lasry, director del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, aseguró que se reunirán el lunes con los vecinos. De todas maneras, aclaró que por el momento sólo están “en tratativas para cubrir enfermería y un médico por uno o dos días” a la semana. “El cargo se va a cubrir con un profesional, pero no podemos prometer otra cosa porque los médicos están en otro centro y se van dividiendo. No puede haber uno de manera permanente. La médica que estaba antes no quiso ir más por razones personales”, explicó.