En las chacras quieren discutir el precio del dólar para exportar fruta

Dujovne aseguró que si la fruta no se vende a mercados internacionales, la economía regional debe pensar en cómo diversificarse. Y Pierdominicci le salió al cruce en FM Del Sol: “Dicen que el problema de la fruta no es el dólar, pero por eso no podemos vender la fruta afuera. Será economista, pero de economías regionales no entiende nada”, replicó.

El dirigente cipoleño comparó la postura del ministro Dujovne con un estudio de la Universidad Belgrano, “que hasta el propio presidente (Mauricio) Macri dijo que es una de las mejores del país. Según el informe, el tipo de cambio beneficioso para las economías del país sería $28,54 por dólar.

“El gobierno nacional no tiene ni en carpeta y los políticos de Río Negro o son inútiles o sólo hacen pantomima para hablar, los de todos los partidos. Esta medida sólo favorece a los que hacen loteos o los capitalistas que ponen la plata en el banco, que son los que no se funden. En Cipolletti hay gente que vende departamentos para poner la plata en el circuito financiero”, dijo Pierdominicci.

$28,54 El valor que debería tener el dólar

Pierdominicci comparó el valor actual ($17,70) con el precio estimado por un estudio de la Universidad de Belgrano. El atraso cambiario acumulado con relación con diciembre de 2015 es del 38,2%, dice el informe.