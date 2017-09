En La Alameda reina el miedo y reclaman ayuda urgente

La Policía trató de calmar los ánimos con una patrulla que hizo rondines en el sector y los vecinos armaron un grupo de Whatsapp para estar en alerta. Reclaman a los funcionarios que administran justicia y seguridad presencia en la toma para evitar una escalada de violencia.

Los vecinos consultados apuntan a una familia conflictiva que busca apoderarse de la barriada. Denuncian a una mujer de 40 años y a sus hijos como los responsables de los hechos violentos.

La disputa se vincularía, además, a la venta de drogas. Por eso, no quieren saber nada con que el barrio esté más iluminado y en condiciones para transitar.

Como nadie quiere arriesgar su pellejo porque temen represalias, reclaman a la Justicia y la Policía que arbitren los medios necesarios para sacar a la familia apuntada del barrio. Mario, uno de los vecinos que se puso al frente del reclamo, reconoció que muchos habitantes del lugar temen sufrir represalias a manos de los jóvenes que se disputan el territorio. “Van y vienen portando armamento, amenazando y rondando las casas. No quieren que brindemos asistencia en el comedor ni que iluminemos el barrio porque no les conviene, no pueden hacer sus negocios. Hasta ahora no mataron a nadie de casualidad, pero la gente tiene miedo”, contó Mario.

Los rondines de la Policía trajeron algo de calma, pero la posibilidad de que la situación se desbande nuevamente sigue vigente.

Es que la presencia de esta familia es un riesgo tanto si los vecinos están en sus casas, como si se ausentan de ellas, ya que también la acusaron de desvalijar domicilios y apropiarse de terrenos para luego venderlos.

“El barrio no puede ser una cueva para mantener esta clase de gente. Somos trabajadores, queremos salir adelante con el barrio y vivir dignamente”, concluyó el vecino.

Por mejoras

También hay pedidos a la Muni

Pozos y basura. En la toma también piden al Municipio que empareje las calles y disponga otros contenedores de basura porque los existentes están colapsados.

Los cables, otro peligro. Además, reclaman que eleven el cableado del precario tendido eléctrico. En algunas calles está tan bajo que no pueden pasar camiones o ambulancias.