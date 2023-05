En imágenes: así fue la primera jornada del juicio por Facundo Castillo

Como dato particular, en el primer bloque estuvo presente el mediático abogado Fernando Burlando, quien afirmó que sólo vino en carácter de observador y que aún no está matriculado en la provincia de Río Negro.

Juicio por Facundo Castillo13.jpg Anahí Cárdena

Juicio por Facundo Castillo07.jpg Anahí Cárdena

La teoría de la fiscalía

En esta instancia, Márquez Gauna hizo énfasis en la palabra "respeto", por la vida y por los demás. "El 19 de diciembre de 2021, dos jóvenes decidieron ir a una fiesta en un lugar que se llama Finca La Nonnina, ubicada sobre el acceso a la Isla Jordán. Fueron un montón de chicos, entre ellos Facundo, de 29 años, y Ramiro, quien en ese momento tenía 25", relató.

Y continuó: "Facundo eligió ir y volver a la fiesta en trafic. Ramiro eligió ir en su camioneta. No se conocían entre ellos. Los dos fueron a la misma fiesta, pero Facundo no volvió".

"Facundo caminaba con sus amigos hacia la trafic que lo iba a traer de vuelta a su hogar. Ramiro, por su parte, se subió a su camioneta BMW con otras seis personas. La fila a la salida era extensísima, circulaban todos por la derecha. Ramiro eligió no esperar, no hacer esa fila y empezó a circular por el carril contrario. Se encontró con otro vehículo que venía de frente, se tuvo que correr e impactó contra una chica", indicó.

En consecuencia, se produjo una discusión. "El novio de la chica y ella estaban enojados, por lo que se desencadenó una pelea. Lo increparon a Ramiro y a sus acompañante, quienes se bajaron y se pelearon. Entre el grupo de amigos estaba Facundo, pero él lo único que hizo fue separarlos, no participó", aseveró.

Juicio por Facundo Castillo24.jpg Anahí Cárdena

Juicio por Facundo Castillo23.jpg Anahí Cárdena

Posteriormente, el acusado se subió a su camioneta, aceleró por el carril contrario, giró en U al llegar a la Ruta Nacional 22 y enfocó contra el grupo de personas con las que había peleado. "Aceleró con la clara intención de matarlos", afirmó el fiscal jefe. Al tiempo que remarcó que Facundo caminaba de espaldas y no pudo ver la camioneta.

"Sus amigo se corrieron. Uno de ellos empujó a otros cinco al canal de riego, pero Facundo no tuvo esa oportunidad. La BMW arrolló a Facundo y lo pasó por encima, cuando el cuerpo se desprendió, Ramiro circuló marcha atrás por varios metros hasta que llegó a la Ruta 22 y se dio a la fuga", agregó.

"Allí quedó el cuerpo de Facundo. Llamaron a la Policía y a la ambulancia por todos los medios posibles. Lo llevaron al hospital y a las 15.45 horas falleció. Esa noche, los padres de Ramiro seguro lo pudieron ver. Los padres de Facundo no lo pudieron ver nunca más", expresó.

Por su parte, el abogado querellante Juan Manuel Coto se cuestionó qué pasaba por la cabeza de Gutiérrez cuando ocurrió todo. Lo asoció al adjetivo de soberbia y afirmó que fue un crimen, no un accidente; que fue una decisión, no una equivocación.

Juicio por Facundo Castillo27.jpg Anahí Cárdena

Juicio por Facundo Castillo14.jpg Anahí Cárdena

"Para nosotros está claro, él decidió, y decidió muchas cosas. Decidió detener la camioneta para que sus amigos se bajaran para pelear. Decidió dar la vuelta en U cuando estaba por llegar a la Ruta 22. Podría haberse ido, pero no. Accionó el volante en dirección a la banquina. Decidió accionar la marcha atrás, retroceder y circular por 14 metros con el cuerpo de Facundo debajo de su vehículo. Hizo un movimiento con el volante que permitió que el cuerpo se desprendiera y se fue", indicó.

Finalmente, Coto afirmó que, en un principio, la búsqueda se orientó hacia la ciudad de Neuquén, porque había salido en esa dirección, pero luego realizó una maniobra de distracción y se fue a General Roca. "Gutiérrez alteró todas las pruebas. Llevó a cabo todo esto con la intención de terminar la vida de todas esas personas", concluyó.

¿Qué dijo la defensa de Gutiérrez?

La defensa del acusado de asesinar a Facundo, representada por Martín Segovia y Carlos Vila, realizó su alegato de apertura durante la mañana de este lunes y volvió a remarcar que no se trató de un crimen, sino de un "accidente". Uno de los letrados también realizó una serie de declaraciones que generaron mucha incomodad entre el público presente e incluso se extendió en el tiempo que tenía para exponer, cuando la fiscalía respetó los minutos otorgados por el juez Guillermo Merlo.

En esta instancia, Vila fue el primero en hablar y quien brindó su hipótesis de los hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2021 a la salida de una fiesta, en la localidad de Cipolletti.

Afirmó que al imputado, Ramiro Gutiérrez, le fracturaron la mandíbula de un botellazo en medio del altercado y que a uno de sus amigos lo golpearon sobre la calzada, por lo que estaba "aterrado, en pánico" y el accionar que tuvo durante el suceso fue resultado de este estado en el que se encontraba.

juicio-facundo-castillo-acusado-ramiro-gutierrez-2.jpg Anahí Cárdena

juicio-facundo-castillo-acusado-ramiro-gutierrez.jpg Anahí Cárdena

A su vez, el letrado -en un intento por simpatizar con el jurado y lo cual generó algo de incomodad- afirmó que le tiene "respeto" a Facundo y que notaba que había sido una persona muy buena. "Ramiro huyó, hizo marcha atrás, por desgracia estaba este angelito de Facundo Castillo y lo mató. Con todo el respeto que me merece, ¿eso es una acción de homicidio culposo?", cuestionó.

Y agregó: "No es cierto que Ramiro Guitérrez circulaba por la banquina, no impactó frontalmente a Facundo, no es cierto que haya cinco tentativas de homicidio, todo eso es falso (...) Sí es cierto que dar la vuelta en U está mal, pero ¿todo lo que está mal es una tentativa de homicidio? Cada vez que hago una conducta antirreglamentaria, ¿yo ya soy autor de una tentativa de homicidio?".

Lo más fuerte de su alegato llegó cuando afirmó que Facundo también "tuvo su culpa" en ese momento, en el cual fue asesinado. "Estaba sobre la calzada, se había caído. Tenía 0,90 g/l de alcohol al momento de la autopsia, por lo que cuando sucedió todo tenía más", expresó.

Los testigos

Luego de los alegatos de apertura comenzó la instancia de declaración para los primeros testigos. En su mayoría fueron profesionales que trabajaron tanto en el lugar del hecho como así también quienes estuvieron a cargo del allanamiento en el que se secuestró la camioneta de Gutiérrez, la BMW blanca.

Allí también se expusieron múltiples pruebas sobre los rastros tomados en la escena del crimen, como así también una prenda de vestir que tenía puesta Facundo cuando fue atropellado y asesinado. La misma estaba completamente destruida y con manchas de sangre. El papá de la víctima se fue de la sala y su mamá y hermano se quedaron, pero sin mirar. Fue sin duda uno de los momentos más difíciles de la familia en esta primera jornada.

Juicio por Facundo Castillo22.jpg Anahí Cárdena