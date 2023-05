En el finde largo, Tránsito hizo multas a diestra y siniestra

Este fin de semana largo, en el cual estuvo incluido el feriado por el día del trabajador, los festejos estuvieron a la orden del día. Tanto así que muchos no se midieron a la hora de conducir, y Lorena Ferrada, a cargo del área de Tránsito de la Municipalidad de Cipolletti, confió que se labraron más de 60 multas, al tiempo que fueron retenidos unos 20 autos.

Se implementarán narcotests en los controles de tránsito cipoleños. Antonio Spagnuolo

Asimismo, la mujer a cargo del área Tránsito manifestó que los controles van rotando por toda la ciudad, que son más hombres que mujeres los atrapados con alcoholemia positiva, de edades entre 20 y 40 años; y aprovechó la oportunidad para derribar el mito del vinagre de alcohol.

“Por el mito del vinagre de alcohol, en las capacitaciones, al momento de hablar de alcohol y conducción, se da una demostración de como el alcohol que tiene el vinagre es retenido por solo un momento posterior a haberlo consumido en una ensalada. Es que al cabo de un minuto o dos uno ya no tiene nada. Por eso si se comen una ensalada con vinagre de alcohol, transcurrido el tiempo, al momento de haber el control de alcoholemia no hay forma que de positivo”.

Por último, contó que no han ningún tipo de alimento o golosina que sirva para que dispositivo no detecte el alcohol consumido. "Es algo que no se puede evitar. El dispositivo está preparado para eso", cerró.