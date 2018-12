En Cipolletti piden una gran protesta de los chacareros

“Nosotros somos los mejores productores del mundo y vamos quedando. No creo que haya en otro país gente que hace los malabares que hacemos nosotros apostando a la producción y se endeuda sin saber si vamos a salir adelante. Nos quieren poner a los chilenos como ejemplo, si los traen en estas condiciones no se quedan ni dos días”, aseguró el referente cipoleño a FM del Sol.

Marginados

Pierdominici apuntó a la Federación por apostar a la búsqueda de subsidios para cada tarea cultural. “El subsidio no sirve, lo que necesitamos es que valga lo que producimos. No quiero ser rehén del Gobierno, sino que lo que producimos tenga un valor real. Nos aumenta el gasoil, los plaguicidas están dolarizados y nos pagan 14 centavos de dólar”, explicó.

Aseguró que los pequeños productores seguirán desapareciendo por el complejo escenario económico y la falta de propuestas del gobierno para el sector. “Hay empresarios que festejan que liquidan las peras a cinco centavos de dólar, que directamente es un robo. Esos empresarios hablan directamente con el presidente y para el gobierno esa es la fruticultura, no la de los chacareros”, cuestionó.

En ese contexto, pidió una “fuerte manifestación antes de fin de año”, aunque no propuso qué tipo de protesta llevar a cabo. Pierdominici sí apuntó contra la Federación por apostar sólo a las gestiones ante el gobierno nacional. “En estos tres años nos recibieron siempre, pero no se resuelve nada y los chacareros estamos desapareciendo”, manifestó.

Por último, puso en duda la calidad de la fruta en la próxima cosecha: “Tenemos chacras que no se podaron y no se están curando. No vamos a tener buena fruta, porque hay productores que no reciben plata de las empresas desde abril”.

