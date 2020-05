En Chile baja la economía y suben los contagiados

Luego, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en la actualidad existen 464 personas hospitalizadas, de las cuales 354 están conectadas a ventilación mecánica y 71 casos están en estado crítico. Sobre los exámenes PCR, Zúñiga dijo que en la última jornada se realizaron 7913 para llegar a un total de 214.131 tests, con una tasa de positividad del 9%.

Cerró el informe diario la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien afirmó que “se han establecido nuevas cuarentenas” en cuatro comunas de la Región Metropolitana. Martorell recordó que estas nuevas medidas inician hoy a las 22, a las que se suman el “radio urbano” de las ciudades norteñas de Antofagasta y Mejillones, ubicadas a más de 1000 kilómetros de la capital chilena.

Por otra parte, un grupo de 87 peruanos lleva siete días consecutivos acampando en las afueras del Consulado General de Perú en Santiago, solicitando que se les ofrezca una alternativa para ser repatriados.

Chile vive un estado de excepción constitucional por catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno el 18 de marzo, como parte de las medidas para atacar la crisis del coronavirus, que comenzó el 3 de marzo en la localidad norteña de Talca.

Piñera lanzó el Bono de Invierno

El presidente Sebastián Piñera anunció el pago del Bono Invierno que beneficiará a más de 1,3 millones de pensionados. La ayuda estatal comenzará a pagarse hoy y consiste en $64.549 (5163 pesos argentinos). El bono va dirigido a pensionados mayores de 65 años y cuya pensión no supere los $161.191, detalló el jefe de Estado. Este bono se adjuntará a la pensión y no es necesario postular ni solicitarlo. “Sabemos que esto no resuelve todos los problemas, pero es una ayuda, un alivio urgente y necesario”, dijo Piñera.

