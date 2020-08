Electrificación en tomas: vecinos denuncian discriminación

El viernes, a través de las redes sociales y Whatsapp, el malestar y la indignación se desataron. Una vecina puso en Facebook una doble imagen comparando los postes de cemento que se pusieron en el barrio Juventud y Desarrollo para albergar un transformador, y los palos de madera hasta torcidos que se colocaron, con similar propósito, en Naciones Unidas, a la altura de Nueva Esperanza, para el actual proceso regularizador. "¡Hablame de diferencias de clase!", anotó la pobladora.

Los mensajes por diferentes medios fueron contundentes. "Aparte, les vamos a pagar, eso da bronca. Si ya van a poner la luz que lo hagan bien", dice un texto de los tantos registrados. Otro: "Se burlan de nosotros. No hay que dejarlos entrar hasta que pongan bien esas cosas, porque, si no, vamos a estar peor de lo que estamos". Y otro: "Ni nosotros, que tenemos los postes acá en nuestras cuadras, y están más impecables y puestos con cemento, prolijos en las veredas. Los pusimos para tener un poco mejor la luz. No hay que dejarlos entrar, que nos hagan bien las cosas, no somos cualquier cosa. Somos personas como ellos". Y uno más: "Es una vergüenza la discriminación que están haciendo".