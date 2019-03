El voto doble no se utiliza para mandar a archivo

Lazzaretti explicó ayer que las disposiciones que regulan internamente el funcionamiento del CD indican que el voto doble se debe utilizar para la aprobación de un proyecto y, en cambio, no resulta necesario formalizarlo cuando una iniciativa no alcanza a sumar los votos propios para su sanción. Así, en el caso actual, al lograr el respaldo de tres y no llegar al menos cuatro de los miembros del cuerpo legislativo, quedó sin sustento y pasó a archivo.

Expresó que el edil Miguel Aninao, titular de la comisión de Gobierno, actuó de una manera similar al pasar a archivo la propuesta alternativa de ingreso por idoneidad que ella había presentado en lugar de la relativa al nepotismo. En comisión, su alternativa tuvo el respaldo de dos ediles y fue pasada a archivo por Aninao. La antinepótica fue acompañada por tres concejales, los mismos que la apoyaron en sesión y que, de esa forma, no lograron la mayoría para darle vía libre.

LEÉ MÁS

Fue archivada la causa de violación de universitaria

Juntos va por un triunfo histórico con Carreras