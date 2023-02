En la previa al regreso escolar, las instituciones escolares comenzaron a realizar reuniones de padres y el tema no pasó por alto: las buenas conductas al momento del ingreso deben respetarse siempre. No hay excepciones pero…

image.png

La idea, según el sondeo de LMC, es brindarle contención a los alumnos en su día y que nada empañe la fiesta propia ni el inicio lectivo del resto de los establecimientos.

Puntos de encuentro en común

Si bien algunos quintos optaron por la tradicional reunión en alguna casa, varios colegios -incluido el Fátima- se pusieron de acuerdo para alquilar salones de eventos, como Barba Azul y el local que está contiguo al mismo.

Allí abundarán los cánticos, las birras y la pibada lucirá las remeras confeccionadas por ellos mismos, al menos en su diseño, además de bailar hasta que salga el sol y el reloj marque las 7.30 aproximadamente, momento de emprender la caminata a las respectivas escuelas.

“Los esperamos con el desayuno calentito”

Mariana Rot es la directora del Crear. Pese al feriado, atendió con la mejor predisposición a LMC y contó qué postura asumirá el establecimiento frente a este acontecimiento particular.

“Escuela Crear accionará de forma diferentes. Con las familias, esta semana nos vamos a reunir y se invitará a que participen de la recepción a los chicos. La idea es que los alumnos de quinto lleguen, desayunen con docentes, equipos directivos y luego los enviamos a sus casas”, explica la directora de nivel medio de esa prestigiosa institución.

“Como establecimiento educativo no podemos dejarlos en la calle, ingresar, ingresan. Una vez que lleguen a la puerta de la escuela la responsabilidad es nuestra. De acuerdo al estado, si la familia no está, las llamamos para que los vengan a buscar”, agrega la máxima autoridad.

image.png Anahí Cárdena

En ese contexto, insiste en que: “Invitamos a los padres a que participen del desayuno con nosotros. Acompañar, a veces nos ha pasado que llegan en estados complicados los alumnos y qué mejor que tener la contención familiar también. El desayuno será gentileza del establecimiento, los padres a veces también aportan, será una mañana agradable”, le pone la mejor onda, fiel a su estilo.

Específica, para tranquilidad de toda la gran comunidad del CREAR, que los revoltosos no llegan a tener contacto con los otros cursos.

“Vienen con parlantes, músicas, nieve loca, nos tiran a nosotros, se las devolvemos… Bailamos un ratito, desayunamos y se retiran. No llegan a tener contacto con el resto, del ingreso al patio no participan. Los demás alumnos sí miran desde las ventanas, pero se evita el contacto porque imagínense, si se mojan con la nieve loca tenés que cambiarte la ropa, un trastorno. Además hay muchos chicos asmáticos a los que el polvito de colores y las bengalas de humo, que no están permitidas en la escuela (sí hasta la esquina), les pueden hacer mal”, redondea con responsabilidad.

En ese sentido, amplía, “trabajamos muy parecido al Umbrales y nos apoyamos también en el equipo directivo de ellos”.

Otros colegios, en tanto, aguardarían a comprobar las condiciones en las que llegan y allí resolverían si es pertinente el ingreso o directamente enviarlo a sus domicilios con el acompañamiento de adultos.

“Gastamos casi 10 mil pesos, esperamos pasarla bien…”

Una alumna de quinto año, en tanto, comentó: “Gasté 5 mil pesos en la remera más 3 mil en el ‘chupi’, así que espero pasarla muy bien. Mis expectativas son muy altas”.

Se viene el UPD ¡Qué noche mágica ciudad de Cipolletti! Y qué hermosa mañana el lunes, ¿verdad?