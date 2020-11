El "transformer" que revolucionó a los neuquinos

“Te fuiste para arriba Claudito”, le gritan sus vecinos al pasar por la calle Otto Neumann al 4950, pero él no se sube a ningún avión. “Me gustaría que a raíz de esto se sume más gente y el Estado le pueda dar importancia a otros artistas. Hay mucha gente que se acercó y me mostró sus artesanías con cartón, ruedas de auto y la verdad es que su trabajo no es conocido”, aseguró.

Si bien algunos vecinos lo confunden con Optimus Prime, el reconocido transformer de la franquicia de juguetes, esta obra no tiene nombre. Casi dos meses tardó en realizar la estructura que pesa unos mil kilos y mide cuatro metros de alto. Para ello contó con la ayuda de sus pequeños hijos que le alcanzaban los materiales mientras él estaba subido a una escalera. Aunque aún le faltan terminar algunos detalles en los pies y las rodillas, ya se lleva la atención de todos los vecinos que pasan por ahí. Incluso también de algunos otros que cruzan la ciudad para fotografiar al robot artesanal.

Transformer-4.jpg La obra "transformer" que revolucionó el oeste neuquino Leandro Gutiérrez.

Si bien trabaja como herrero para el Municipio, desde hace algunos años Purrán encontró en el arte de soldar un hobby que fue creciendo hasta convertirlo en un artista "underground" de la ciudad.

Su primer trabajo fue una parrilla con forma de moto, y a raíz de esa obra se fueron contactando con él para adornos de jardín o tachos de basura. “Se fue transformando en cosas mucho más grandes, hasta llegar a hacer este transformer”, explicó.

La idea del robot, que tiene su inspiración en la reconocida franquicia mundial, fue un pedido de una empresa petrolera de la ciudad, aunque tiene un objetivo mucho más grande: “La idea es poder pedirle a las autoridades que este tipo de esculturas se puedan llevar a cada evento cultural de la provincia y que tengamos el apoyo de la municipalidad”, explicó Purrán. Y agregó: “Es algo pensado exclusivamente para los niños de la ciudad, que puedan tener una sonrisa”.

Por otro lado, el objetivo detrás del arte es recapacitar sobre la importancia del reciclado de la chatarra en Neuquén: “Muchos vecinos me habilitan a ir a buscar las cosas que ya no les sirven y eso me ayuda un montón”. Sin embargo, para este transformer en particular contó con el apoyo de una empresa petrolera que le brindó materiales para la construcción.

Transformer-2.jpg La obra "transformer" que revolucionó el oeste neuquino Leandro Gutiérrez.

Desde que empezó la obra, decenas de artistas de la recolección se han contactado con Purrán, que destaca la importancia de poder tejer redes entre ellos para organizar un movimiento cultural que pueda exponer sus galerías toda la provincia: “Queremos que la gente y los jóvenes de la ciudad se animen a hacer este tipo de obras. Aunque sea hacer robots con los tachos de basura para poder decorar las calles”.

Quienes quieran acercarse a visitar la escultura pueden hacerlo sin permiso, manteniendo siempre los recaudos necesarios por la pandemia, pero también para conservar la obra de arte. “Es algo de todos, la idea es que se vengan a sacar fotos totalmente gratis”, concluyó Purrán.