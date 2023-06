El Top Ten de los mejores asadores del país ya llegó a Río Negro

Miguel Acevedo parrillero 3 .jpeg.jpg

"Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en esta experiencia, a mi familia, amigos, a mi papá y a los chicos que se quedaron en la parrilla en Roca y trabajaron a full mientras yo estuve en Buenos Aires. En la gastronomía se trabaja de lunes a lunes y estos días fueron de mucho trabajo. Todo fue increíble, por momentos me costaba darme cuenta que estaba cocinando abajo del Obelisco. La organización del Torneo fue perfecta. En una hora tuve que cocinar todo lo que me tocó (bondiola, matambre y riñones) y pude cumplir con los tiempos ", señaló Miguel.