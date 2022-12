El susto de Morena Beltrán en Qatar: al Hospital de urgencia

Desde las redes, la periodista contó que no tenía casi voz producto de una afonía por la que tuvo que ir a una guardia médica de urgencia.

"Pasen recetas caseras para recuperar la voz, porfi", comentaba Morena en sus historias. Y agregaba: "Tengan en cuenta que reposo no es una opción, pues Mundial".

Lo cierto es que finalmente, al ver que no mejoraba su voz, Beltrán asistió a una guardia médica y luego contó qué le dijeron los médicos.

"Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un paf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado", precisó la rubia.

image.png

Y aclaró: "Supuestamente con eso, en 48 horas ya estoy recuperada, y al 100% en 72 horas. Pero (el doctor) me dijo que mañana a la mañana ya iba a estar bien".

"Por otro lado, yo me siento 100 puntos. Sin dolor ni nada, pero bueno, con poca voz, no puedo hablar. Me dijo Cijo, el enfermero, que el cambio de clima por el aire, el cansancio y los nervios/gritos del partido, derivaron en esto. Sepan disculpar, es mi primer Mundial je, je", siguió.

Y cerró agradecida: "Un genio Cijo. Muy gentil y nos acompañó en todo el proceso. Es de India y fana de Messi y Argentina. Sufrió el partido con Arabia y lo festejó con México como nosotros je, je. Lo queremos".