Policía Río Negro El robo vehicular de cada día en Cipo: ahora abren portón y se llevan una Partner

El vecino cipoleño se lamentó doblemente ya que "actualmente la utilizan mis padres para el trabajo, que tienen una pequeña forrajería en Mengelle y Suipacha. Encima mi papá sufre del corazón, con todos los inconvenientes que eso genera, así que es un trago amargo y estamos muy tristes".

Agregó que de momento no hay pistas ni rastros de los malechores. "Casi no hay cámaras alrededor, había una de un vecino que me iba a contactar a ver si se podía ver algo. Que la gente si sabe algo me llame al 29959446702", cerró.