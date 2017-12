El precio de las tierras, la nueva duda por las tomas

El Municipio conformó un equipo con técnicos de diferentes áreas para tasar las tierras. La primera tarea será abordar la diferencia entre los vecinos y los dueños en cuanto al concepto para calcular el valor. Los dueños toman datos del mercado inmobiliario, mientras que las familias siempre hicieron ofertas con el valor fiscal como referencia.

El proceso de expropiación estará mucho más cerca de la postura de las familias: al valor fiscal sólo se le podrá sumar un 30%, por lo que cada una de las hectáreas en conflicto no valdría más de 375 mil pesos. La oferta inicial no llegaría a los $20 millones.

En 2016 hubo un último intento de negociación por las tierras del Obrero B, con el Municipio como mediador. El Ejecutivo local encargó una tasación que arrojó un precio de 9000 pesos por lote, muy por debajo de los $100 mil que pretendían los dueños.

En la toma 10 de Enero hubo una negociación por la que los vecinos pagaron 20.600 pesos en cuotas, aunque en ese caso se trató de un acuerdo entre partes, en la que cada uno cedió en sus pretensiones. Y los terrenos son más grandes que los de otros asentamientos. Por eso se estimó que se trata de una cifra inalcanzable para las tomas en las que se expropiarán tierras en la zona norte.

Los propietarios aún no se pronunciaron sobre la negociación, que empezaría esta semana, por lo que las familias desconocen si habrá un acuerdo rápido o si el proceso podría dilatarse.

$9000 El valor tentativo para los lotes en el 2016

El dueño de las tierras pedía $100 mil, pero la tasación se hizo teniendo en cuenta

el valor fiscal en la zona, ya que antes la toma era una chacra abandonada.

La ley podría postergarse

Los plazos para la expropiación podrían extenderse más de lo previsto. En la última sesión el tema no fue tratado, a pesar del consenso manifestado por distintos bloques. Por lo tanto, se necesitaría que el proyecto sea girado por el Ejecutivo con acuerdo de ministros para que se vote una sola vez. Si eso no ocurre, los tiempos no darían para que se realice antes de fin de año la doble aprobación prevista por la Legislatura. De igual forma, los legisladores cipoleños aseguraron que no habrá obstáculos para la ley.