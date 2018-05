El policía que se burló de mujeres será sancionado

El joven uniformado fue escrachado tras publicar declaraciones sexistas en las redes sociales, situación que motivó que desde la Regional Quinta, hoy a cargo de una mujer, tomaran cartas en el asunto.

El policía había escrito en su Facebook insultos contra las mujeres, y se burló de sus declaraciones y denuncias. Desde las fuerzas de seguridad tomaron conocimiento de esta situación a raíz de la publicación de LM Cipolletti, lo que motivó las medidas.

La jefa de la Regional Quinta de la Policía de Río Negro, Adriana Fabi, aseguró que “se tomarán medidas disciplinarias. En el marco de las actuaciones internas y atento a la recolección de evidencias previo a dictamen técnico, se tomará una medida justa y acorde a la reglamentación en vigencia”.

Los mensajes del policía

Tras la primera denuncia de una chica que fue atacada en la calle cuando se dirigía a la Facultad de Psicología, el policía escribió en su Facebook: “Ahora resulta que a todas las quieren secuestrar. ¿A qué estamos jugando? Lo triste y raro es que no hay testigos de los hechos. Nadie escuchó ni vio nada. Atentos, si alguien tiene data que me avise”. Mientras que más tarde redobló la apuesta: “Policía cómplice, jaja. Boleto estudiantil gratis, jajaja. Liberación de zona, jajaja. Me muero, qué pedazo de pelotudas. Que las cuide Magoya. Que las cuiden las luces y las cámaras, hipócritas”, fue el segundo mensaje del policía.

