El pibe cipoleño que fue convocado por la Selección argentina

Pasó muchísimas veces por las manos de los médicos, tanto que ya no puede llevar la cuenta. A los 10 años, recordó que le fue bastante bien con el pie izquierdo; y un año después, con otra intervención, le corrigieron el derecho. "Ahora me tengo que hacer la última (operación) para acomodarme el dedo gordo que no me permite tener buena estabilidad", agregó.

Sin embargo, su discapacidad no le impidió con los años aprender a caminar con los pies, aunque sea con dificultad, Mucho menos echó por tierra todos sus sueños.

Enzo convocado por la Selección Argentina 02 final.jpg

Mientras era un chico de primaria, comenzó a hacer natación. Y una cosa llevó a la otra. Sus profesores lo llevaron al Polideportivo Municipal, y ahí conoció a sus dos pasiones: el básquet en silla de ruedas y el atletismo. "Me gustaban demasiado los deportes, y fue una experiencia divina", expresó.

Entonces, se trazó como "única meta" llegar a la selección en una de estas dos disciplinas, como deportista de ACDIS (Asociación Civil Deportiva Inclusiva Social). Comenzó a entrar a los 15 años y no paró. En febrero de 2020, la selección nacional de básquet adaptado llegó a Cipolletti y realizó una concentración para evaluar el desempeño de todos los chicos de 19 años en la zona.

Se ofreció una capacitación, lo probaron y hace aproximadamente 10 días atrás, le dieron la buena noticia. "Estaba en un asado familiar cuando me llamó Alberto (el presidente de ACDIS) para decirme que la selección me había citado. Yo no lo podía creer", recordó Enzo, en una entrevista con LMCipolletti.

Enzo convocado por la Selección Argentina 01 final.jpg

También le llegó un mail, a modo de confirmación; y a partir de ahí comenzaron con los preparativos para viajar a Buenos Aires a concentrar con otros jóvenes. "Estoy contento, demasiado. Es algo que siempre quise hacer, y lo logré", manifestó.

Viene entrenando de forma periódica, ya tiene los pasajes en manos y el próximo 7 de febrero se sube a un avión. "Me lo estoy tomando tranqui", confió. También lo acompañará un técnico de Huergo que se llama Marcelo Aranda.

Enzo vive en el barrio Luis Piedrabuena, junto a su familia que lo apoyó en todo momento. "Todos ya saben y me felicitan, mis vecinos, mis amigos, compañeros del colegio y gente de afuera", contó.

El presidente de ACDIS, Alberto Vázquez, también se expresó "emocionado" con la noticia, y aclaró: "Es un trabajo que venimos haciendo desde hace rato en la asociación". Precisó que Enzo va a concentrar con otros menores de 21 años convocados por la selección argentina, en vísperas de los juegos parapanamericanos que se realizarán en noviembre de 2021. Concentrarán del 8 al 11 de febrero, inclusive. "Es una alegría enorme", acotó.

Recordó que es el tercer chico de Cipolletti que es convocado por la selección nacional de básquet adaptado. "El primero fue Ezequiel Hidalgo, en 2017. También tenemos a Constanza Otazúa. Ella está en la selección femenina", detalló.

Enzo convocado por la Selección Argentina 03 final.jpg

Sus pies nunca lo limitaron

Mientras se prepara para dar lo mejor en la selección argentina de básquet en sillas de rueda, Enzo aseguró que nunca dejó que su discapacidad lo afectara. Ni siente que lo haya limitado. "Todos podemos hacer lo que hace otro chico, con distintos movimientos. Por ejemplo, yo a la pelota no puedo jugar. Pero nada es imposible, juego igual. Me quedo en el arco, para no quedarme afuera del equipo; y soy un buen atajador", comentó.

Por eso, Enzo es un convencido de que si "uno quiere y lo intenta, puede. Está en la voluntad de cada uno". Consideró que no hay que fijarse en lo que no se puede hacer, para no tirarse abajo. En su caso, la silla de ruedas no significa un estorbo, al contrario. "Yo cuando me subo a la silla, somos uno. Es parte de mi cuerpo", cerró.