Están hartos de un vecino que los agrede y amenaza con matarlos

“La primera vez que me agredió, fui a su casa con mi papá a hablar con su abuelo y explicarle que yo no había hecho nada. Pero salió este chico, de apellido Rivera, enfurecido y nos quiso pegar, y terminó agrediendo a sus propios familiares. Ese día me denunciaron y me abrieron una causa judicial. Pero nunca más pudimos vivir en paz”, relató.

La violencia siguió recrudeciendo y eran constantes las lluvias de piedras contra la casa ubicada en calle Ecuador casi Villegas, las roturas a los autos estacionados, y hasta intento de prender fuego.

“Una vez me apuntó con un revólver y me dijo que me iba a matar a mí y a toda mi familia. Me rompió los vidrios, destruyó el auto de mi mamá, nos insulta, no podemos ni siquiera estar en la vereda porque nos viene a molestar. Es un pibe que tiene problemas con la droga y en su casa nadie lo ayuda. Ya no sabemos qué más hacer. Hicimos nueve denuncias y no pasa nada”, contó el joven.

Ante la gran cantidad de incidentes, la familia decisión instalar cámaras de seguridad, para que al menos se puedan registrar las agresiones. En los videos se puede observar los reiterados piedrazos que tira al frente de la casa y a los autos que estacionan allí.

agresión casa del barrio Almirante Brown

El diciembre hubo una audiencia en la que se formularon cargos a ambas partes por agresiones. La Justicia impuso una restricción de acercamiento para los dos jóvenes por el plazo de cuatro meses con el fin de calmar la situación. Pero este viernes, luego de casi un mes de tranquilidad, volvió la tensión.

“Era la medianoche, estábamos durmiendo, y comenzaron a caer piedras al techo, que es de chapa. Salimos y estaba afuera, nos amenazó con un cuchillo que me quería matar. Estaba sacado. Llamamos a la Policía, lo llevaron detenido y pasó la noche en el calabozo. Pero apenas lo liberaron, cerca de las 8, volvió a tirar piedras de vuelta. Es insostenible, no sabemos qué más hacer, nadie nos escucha”, suplicó.

La familia pide a las autoridades alguna solución para poder vivir tranquilos.

Desde la Fiscalía explicaron que se encuentran en trámite cuatro legajos judiciales con acusaciones cruzadas, y que, pese a la medida cautelar existente, volverán a convocar a las partes, aunque todos los delitos denunciados son excarcelables.