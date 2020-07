El perro que viajó 450 kilómetros en taxi para encontrarse con su dueña

La escena quedó grabada en un emotivo video que filmó el delegado municipal de Las Grutas, Nicolás Carassale, quien intervenía en las tareas de inspección del tránsito vehicular.

El funcionario explicó que fue un hecho que los sorprendió, aunque destacó que se suma a la gran cantidad de “anécdotas de las cosas que pasan en el control”.

Las imágenes, que se viralizaron por las redes sociales, muestran el instante en que la mujer se aproxima a un taxi blanco recién llegado de Cipolletti y recibe un cachorro tipo Ovejero Alemán, al que abraza contra su pecho, mientras camina hacia donde había dejado estacionado el auto.

De fondo, se escucha el relato de un asombrado Carrassale.

Al margen del afectuoso gesto, no deja de tentar el análisis de su costado oneroso. Pues se trata de un viaje de poco más de 410 kilómetros en el auto de alquiler.

Uno de los referentes de una conocida base de taxis de Cipolletti indicó que el costo del viaje ronda entre 25 mil y los 30 mil pesos. Iguales números estimó un conductor de San Antonio Oeste.

cabe recordar que tal operativo se debió realizar porque a la ciudad costera no se puede ingresar, por lo que la mujer no podía manejar hasta Cipolletti para buscar al cachorro en su auto particular. Los resultados de estos estrictos controles es que tanto San Antonio como Las grutas sean ciudades libres de casos de coronavirus.